Jaime King spricht über Verlust des Sorgerechts für Söhne

Jaime King (45) hat sich erstmals öffentlich zu ihrem Sorgerechtsstreit mit Ex-Mann Kyle Newman (49) geäußert. In dem Podcast "Whine Down with Jana Kramer" spricht die Schauspielerin emotional über den Verlust des alleinigen physischen Sorgerechts für ihre Söhne James und Leo. "Meine Pflicht als Mutter ist es, meine Kinder zu schützen. Und das ist alles, was für mich zählt. Es ist beängstigend", sagt Jaime. Die Schauspielerin kämpft weiterhin darum, mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen zu können, nachdem das Gericht ihr nur noch stundenweise beaufsichtigte Besuchszeiten zugesprochen hat.

In dem Gespräch mit Jana (41), die selbst eine schwierige Sorgerechtsphase durchlebt hat, zeigt sich Jaime überzeugt davon, dass das rechtliche System oft nachteilig für Frauen arbeite. Sie spricht über ihre Ehe mit Kyle, den sie 2007 heiratete: "Ich wusste einfach nicht, als ich in jungen Jahren geheiratet habe... Ich wusste einfach nicht, dass die Welt so funktioniert. Ich wusste nicht, dass das Rechtssystem so funktioniert. [...] Ich dachte, weißt du, wenn du dich entscheidest, jemanden zu lieben, dann liebst du diese Person. Du gründest eine Familie mit ihnen und, du vertraust ihnen." Die "Hart Of Dixie"-Darstellerin erklärte zudem, dass Vorwürfe über ihre angebliche Drogenvergangenheit von ihrem Ex falsch dargestellt wurden, damit der Filmemacher das Sorgerecht für die Jungs gewinne.

Jaime, die ihre Karriere als Model begann und später in Hollywood durch Filme wie "Sin City" bekannt wurde, hält ihre Kinder weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Sie äußert sich nur selten über die Entwicklung nach der Trennung von Kyle, die 2020 bekannt wurde. In Interviews betonte sie immer wieder, wie wichtig ihr die Familie sei. Unterstützt wird sie auf ihrem Weg von anderen Prominenten und Freunden, die ähnliche Schicksale erlebt haben. Trotz der Umstände schaut die 45-Jährige nach vorn – sie möchte das Rechtssystem reformieren und anderen Müttern in ähnlichen Situationen helfen.

Getty Images Jaime King und Kyle Newman im September 2019

Instagram / jaime_king Jaime King mit ihrem Sohn James, Oktober 2024

