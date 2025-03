Jaime Kings Ex-Mann Kyle erhält Sorgerecht für ihre Kinder

Jaime King (45) und Kyle Newman (49) bekamen während ihrer Ehe zwei Kinder, ihre Söhne James und Leo. Nach ihrer Trennung im Jahr 2020 stritten sie um das Sorgerecht: Die Schauspielerin verlangte das alleinige Sorgerecht, der Regisseur hielt jedoch dagegen. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die People vorliegen, ist nun eine Entscheidung gefallen. Während sich das Ex-Paar das Sorgerecht für seinen Nachwuchs teilt, wurde Kyle das alleinige physische Sorgerecht zugesprochen. Das bedeutet, dass die Kids in erster Linie bei ihrem Vater leben werden.

Jaime dagegen hat ein Besuchsrecht erhalten. Sie darf ihre Söhne dreimal pro Woche in bestimmten Stundenblöcken sehen – jedoch nur unter Beaufsichtigung. Die Entscheidung steht damit in Zusammenhang, dass der "Hart of Dixie"-Star ein sechsmonatiges Drogen- und Alkoholprogramm mit wöchentlichen Tests, ein 26-wöchiges Erziehungsprogramm sowie eine Beratung zur Krisenbewältigung nicht abgeschlossen hat. Wie die Unterlagen belegen, wird sie ihre Kinder daher nur unter der Aufsicht ihrer Mutter, ihrer Schwester, ihres Schwagers oder Kyles Bruder Kevin sehen.

Die Ehe der 45-Jährigen und ihres Ex-Mannes begann 2007, endete jedoch nach 13 gemeinsamen Jahren in einem erbitterten Scheidungskrieg. Das einstige Paar machte sich schwere Vorwürfe: Während Jaime eine einstweilige Verfügung einreichte und Kyle vorwarf, sie misshandelt zu haben, beschuldigte dieser sie, eine Alkoholikerin und drogenabhängig zu sein. Erst im September 2023 nahm der Rosenkrieg in Sachen Scheidung ein Ende. Gerichtsdokumenten zufolge, die TMZ vorlagen, unterschrieben sie eine Einigung und reichten gleichzeitig eine neue Ehevereinbarung ein. Genauere Details wurden allerdings nicht bekannt.

Getty Images Jaime King im Februar 2023

Getty Images Jaime King und Kyle Newman im November 2014