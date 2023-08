Kyle Newman befürchtet, Ex Jaime könnte Kinder entführen!

Geht der Streit in die nächste Runde? Der Regisseur Kyle Newman (47) und die Schauspielerin Jaime King (44) waren einst unzertrennlich: Vor einigen Jahren wendete sich jedoch das Blatt und ein erbitterter Rosenkrieg brach zwischen den Eheleuten aus. Vor allem die Sorgerechtsfrage um die beiden gemeinsamen Söhne lieferte Zündstoff. Nun scheint der Streit in die nächste Runde zu gehen, denn: Offenbar befürchtet Kyle, seine Ex könnte die Kinder entführen!

In Gerichtsdokumenten, die The Blast vorliegen, versucht der zweifache Vater, seine Ex-Partnerin davon abzuhalten, mit den gemeinsamen Kindern nach Vietnam zu reisen: "Ich kann nicht zustimmen, dass Jaime unsere Kinder in den Ferien nach Vietnam mitnimmt, nachdem die Schule begonnen hat – Vietnam ist ein Land, das nicht unter das Haager Abkommen über Kindesentführung fällt. Das Abkommen existiert, um Kinder vor den schädlichen Auswirkungen einer internationalen Entführung durch einen Elternteil zu schützen, indem es die unverzügliche Rückgabe entführter Kinder in das Land ihres gewöhnlichen Aufenthalts fördert und das effektive Umgangsrecht mit einem Kind organisiert oder sicherstellt."

Trotz des Zoffs hatte die Schauspielerin in der Vergangenheit bereits eingeräumt, sich ein erfolgreiches Co-Parenting mit dem Vater ihrer Kinder zu wünschen. Ein Insider hatte gegenüber Entertainment Tonight verraten: "Sie freut sich auf eine gemeinsame, harmonische Erziehung. Sie stellt das Wohl ihrer Söhne James und Leo über ihre Streitigkeiten."

Getty Images Jaime King und Kyle Newman im September 2019

Getty Images Jaime King und Kyle Newman im September 2016

Getty Images Jaime King und Kyle Newman, März 2016

