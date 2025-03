Taylor Swift hat keinen Kontakt mehr zu Jaime King

Taylor Swift (35) und Jaime King (45) haben offenbar kaum noch Kontakt zueinander. Dabei war die Popsängerin einst ein wichtiger Teil im Leben der Schauspielerin: Jaime hatte Taylor 2015 gebeten, Patin ihres jüngsten Sohnes Leo zu werden. Doch nach Jahren enger Freundschaft ist ihr Verhältnis inzwischen stark abgekühlt. "Taylor und Jaime reden nicht mehr miteinander, aber es gibt immer noch Liebe", sagte eine Quelle gegenüber der US Sun. Dennoch soll Taylor nach wie vor Geschenke zu besonderen Anlässen an den Neunjährigen schicken und die Patenschaft sehr ernst nehmen.

Die beiden Frauen hatten sich 2014 bei einer Golden-Globes-Party kennengelernt und direkt eine enge Beziehung aufgebaut. Kurz darauf arbeiteten sie auch beruflich zusammen: Jaimes damaliger Ehemann Kyle Newman (49) inszenierte das Musikvideo zu Taylors Hit "Style". Doch inzwischen ist vieles anders. Die Ehe von Jaime und Kyle zerbrach, und die Schlammschlacht, die folgte, veränderte die Dynamik zwischen den einstigen Freundinnen. Nach einem Sorgerechtsstreit, der von Vorwürfen des Drogenmissbrauchs überschattet wurde, erhielt Kyle das alleinige Sorgerecht für die Söhne Leo und James.

Jaime, die in Filmen wie "Sin City" bekannt wurde, durchlebt seitdem keine leichte Zeit. Der Kontakt zu ihren Söhnen ist auf wenige, überwachte Stunden pro Woche begrenzt. Die Schauspielerin zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder öffentlich in Taylors "Girl Squad". Doch mittlerweile ist der einstige Glanz der Freundschaft verblasst. Wie es zwischen den beiden Frauen persönlich weitergeht, bleibt abzuwarten. Fest steht jedoch, dass die Verbindung zu Leo für Taylor eine Herzensangelegenheit bleibt.

Getty Images Jaime King und Kyle Newman, März 2016

Instagram / jaime_king Jaime King mit einem ihrer Söhne, März 2025

