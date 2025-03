Wer lügt? Laut Karina Wagner wurden sie und Maurice intim

Beim großen Wiedersehen von Make Love, Fake Love herrscht ziemlich dicke Luft. Zusammen mit den Kandidaten lässt Moderatorin Janin Ullmann (43) das Finale der dritten Staffel Revue passieren. Besonders Karina Wagner (29) findet dabei klare Worte für den vergebenen Maurice Spada, für den sie sich damals entschied. Sie findet, dass der ehemalige Temptation Island-Verführer klare Grenzen überschritten habe. Denn: Laut ihr habe Maurice seine Freundin Smilla in der gemeinsamen Nacht mit Karina betrogen. "Es ist relativ offensichtlich, dass wir auch weitergegangen sind – es ist Betrügen. Wir sind an dem Abend intim miteinander geworden. Wir hatten keinen Sex, aber er war drin", erklärt Karina.

Maurice zeigt sich darüber verwundert, woraufhin die 29-Jährige noch weiter ins Detail geht. "Du warst in mir drin und du hast sogar noch gesagt: 'Nur mal kurz gucken, wie es sich anfühlt'", erinnert sich Karina zurück. Er verneint weiterhin und erklärt seine Sicht der Dinge: "Ich weiß, was passiert ist. Wenn ich nicht die Handbremse gezogen hätte, wäre es zum Sex gekommen." Seine Freundin Smilla höre diesen Teil der Geschichte gerade zum ersten Mal – hält aber zu ihrem Partner. Moderatorin Janin wirft dabei in den Raum, warum Karina lügen sollte.

Laut Maurice sei alles nur gespielt gewesen – er habe zu keinem Zeitpunkt etwas für Karina empfunden. Die Brünette zeigt sich davon relativ unbeeindruckt. "Als ich gegangen bin, habe ich ja gesagt, dass ich [die Show] lieber alleine verlasse, als mit so einem Mann. Ich weiß nicht, ob er lügt oder schauspielert, aber so etwas möchte ich für mich nicht", stellt Karina klar. Smilla und Maurice haben an ihrer Beziehung gearbeitet und sind weiterhin zusammen. "Wir haben die Kurve noch mal bekommen. Wir haben viele Tiefen gehabt und haben auch viel darüber geredet", erklärt sie.

"Make Love, Fake Love" läuft seit dem 2. Januar immer donnerstags auf RTL+.

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Maurice

RTL / Kevin Römmer-Kulakow Karina Wagner bei "Make Love, Fake Love"

