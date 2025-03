König Charles erstmals seit Klinikaufenthalt gesichtet

König Charles (76) hat sich nach seinem jüngsten Krankenhausaufenthalt erstmals wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Freitagmorgen verließ er seine Residenz im Clarence House und wurde lächelnd in einem schwarzen Audi gesichtet, als er sich auf den Weg zu seinem Landsitz Highgrove in Gloucestershire machte. Der 76-jährige Monarch hatte sich laut Mirror UK am Donnerstag aufgrund vorübergehender Nebenwirkungen seiner Krebsbehandlung in ärztlicher Betreuung befunden. Eine Mitteilung des Buckingham Palasts beruhigte allerdings die Öffentlichkeit und sprach von einer "Vorsichtsmaßnahme". Charles hatte bereits am Abend wieder von zu Hause aus gearbeitet, musste die Termine für den Rest der Woche jedoch absagen.

Seit seiner Krebserkrankung, die im Februar 2022 diagnostiziert wurde, erhält der König wöchentliche Behandlungen und hat seine Arbeitsroutine angepasst. Laut Insidern ist Highgrove für Charles ein Ort der Ruhe und Genesung, wo er Kraft in der Natur tanken kann. Der Monarch, der für seine Leidenschaft für Umweltschutz und Gartenarbeit bekannt ist, bevorzugt es, sich an solchen Orten aufzuhalten, insbesondere während schwieriger gesundheitlicher Phasen. Um dem König ausreichend Erholungszeit zu ermöglichen, wurden seine geplanten Termine in Birmingham ebenso wie einzelne weitere öffentliche Auftritte auf unbestimmte Zeit verschoben, wie Mirror UK berichtet.

Der Buckingham Palast versicherte, dass der Krankenhausaufenthalt lediglich eine kleine Herausforderung gewesen sei und die Behandlung des Königs "in die richtige Richtung" gehe. Wie aus früherer Berichterstattung bekannt ist, zeigt sich Charles trotz seiner Krankheit stets entschlossen, seiner Rolle als Staatsoberhaupt nachzukommen. In der Vergangenheit betonte er, wie viel ihm seine Verpflichtungen trotz gesundheitlicher Herausforderungen bedeuten. Unterstützt wird der König in dieser Phase von seiner Ehefrau Königin Camilla (77), die ihn eng begleitet und darauf achtet, dass er sich nicht überanstrengt. Die beiden teilen eine Leidenschaft für ruhige Rückzugsorte wie Highgrove, das schon lange ein wichtiger Bestandteil von Charles' Leben ist.

Millie Pilkington König Charles im Januar 2025

Getty Images König Charles und Königin Camilla auf dem Weg zum Gottesdienst in Crathie Kirk

