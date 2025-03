Nach Trennung: Maren Morris kündigt emotionales Album an

Maren Morris (34) hat spannende Neuigkeiten für ihre Fans: Die Sängerin kündigt ihr viertes Studioalbum "Dreamsicle" an, das am 9. Mai erscheinen wird. Offenbar dürfen sich ihre Fans nun auf ganz persönliche Musik freuen. Über die Inhalte des Albums zeigt sich die "The Bones"-Interpretin offen und erklärt auf Instagram, dass ihre eigenen Erfahrungen in den letzten Jahren einen großen Einfluss auf das Album hatten. "Mein viertes Studioalbum 'Dreamsicle' thematisiert die Nachwirkungen des Loslassens, sowohl in meinem privaten als auch in meinem beruflichen Leben. Es durchläuft die Tiefen der Trauer, ohne sich lange darin aufzuhalten, und findet die Freude im Wissen, dass ich tief in meinem Inneren immer noch ich selbst bin - und das ist ziemlich großartig", schwärmte sie. Seit ihrer Scheidung von Ryan Hurd (38) hat Maren sowohl privat als auch beruflich verschiedene Veränderungen durchlebt.

Bereits zuvor hatte Maren angekündigt, dass sie sich zukünftig in neue kreative Sphären begeben wird. Damals wechselte sie von dem Country-orientierten Musiklabel "Columbia Records" in Nashville zu deren Niederlassung in New York. Zu dem Zeitpunkt betonte sie, dass das für sie eine bedeutsame Entscheidung gewesen sei. "Ich passe nicht mehr in die Country-Schublade und umgekehrt", stellte sie laut People entschieden klar. Sich von dem Genre zu lösen, sei für sie eine große Herausforderung gewesen.

Im Oktober 2023 hatte Maren aufgrund von "unüberbrückbaren Differenzen" die Scheidung von Ryan eingereicht. Ein Insider hatte damals erklärt, dass die letzten Jahre für die Künstlerin eine wahre Berg- und Talfahrt gewesen seien. Diese Herausforderungen führten schließlich dazu, dass sich Maren von Ryan entfremdete. "Sie entfernte sich von Ryan, und um ihr wahres Ich zu sein, musste sie sich auf diese Art und Weise konzentrieren – auf ihr Wohlbefinden, ihren Sohn und ihr Leben", verriet die Quelle gegenüber Daily Mail.

Getty Images Maren Morris, Sängerin

Getty Images Maren Morris und Ryan Hurd, 2023

