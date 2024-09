Nach Trennung: Maren Morris erfindet sich musikalisch neu

Hinter Maren Morris (34) liegen aufwühlende Zeiten! Die Grammy-prämierte Sängerin und Songwriterin hat sich nach ihrer Scheidung von Ryan Hurd (37) in neue kreative Sphären begeben. Die Veränderungen in ihrem Leben inspirieren unter anderem auch ihre neueste Musik, wie sie im Podcast "Armchair Expert" von Dax Shepard (49) erzählte. So verriet die 34-Jährige, dass sie vom Country-orientierten Musiklabel "Columbia Records" in Nashville zu deren Niederlassung in New York wechselte. Dies sei ein bedeutender Schritt für sie gewesen. "Ich passe nicht mehr in die Country-Schublade und umgekehrt", begründete sie ihre Entscheidung laut People Magazine und beschrieb die Herausforderung, sich von einem Genre zu lösen.

In dem Podcast sprach Maren zudem offen über die Beziehung zu ihrem Ex-Mann und das Co-Parenting ihres gemeinsamen Sohnes Hayes. "Wir kriegen das hin, aber es ist noch ziemlich frisch", beschrieb sie die Situation. Außerdem stellte die Musikerin klar, trotz aller Veränderungen in ihrem Leben einen kreativen Aufschwung zu erleben. Ihr jüngstes Werk, die EP "Intermission", wurde im August veröffentlicht und beweist, wie kreativ Maren ihre neu gewonnene künstlerische Freiheit nutzt.

Die Sängerin ist zudem als Vorband für einige Auftritte von Pink (45) gebucht. Trotz aller Freude will Maren jedoch nicht ständig auf Tour sein, da sie sich auch um ihr Familienleben kümmern möchte. So legt sie großen Wert auf eine Balance zwischen Beruf und Familie. Ihr sei bewusst, wie wichtig es ist, auch mal "Nein" zu sagen. So erklärte sie: "Ich möchte eine gute Mutter sein und auch ein Sozialleben haben." Mit ihrer Ehrlichkeit und dem offen kommunizierten Wunsch nach künstlerischer und persönlicher Freiheit baute Maren eine positive Verbindung zu ihren Fans auf, die sie auf ihrem neuen Weg sicher gern unterstützen werden.

Getty Images Maren Morris beim iHeartRadio Music Festival, September 2022

Instagram / marenmorris Maren Morris, Sängerin

