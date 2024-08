Bisexuell: Das half Sängerin Maren Morris beim Coming-out

Maren Morris ist bisexuell. Diese Information verkündete die "The Middle"-Interpretin bereits im Juni. Jetzt offenbart die Countrysängerin, was ihr bei diesem Geständnis half. Gemeinsam mit der queeren Band MUNA nahm sie im Mai ihren Song "Push Me Over" auf. "Davor hatte ich nie den Mut, es laut auszusprechen. Es war etwas, das ich seit Jahrzehnten wusste, aber dann war ich endlich in einem Raum, in dem ich nicht missverstanden werden würde", erklärt die Musikerin gegenüber People. Das Lied, das in dieser Zeit entstand, habe ihr das Selbstvertrauen gegeben, offen mit ihrer Sexualität umzugehen.

Kurz darauf nutzte Maren den Pride Month, in dem sich die LGBTQ+-Community feiert, um dieses Detail mit ihren Fans zu teilen. Auf Instagram plauderte sie aus: "Ich freue mich, das B in LGBTQ+ zu sein. Happy Pride!" Nicht alle Follower der Sängerin reagierten darauf positiv. Die US-amerikanische Countryszene ist nämlich eher konservativ geprägt. Doch viele User freuten sich auch für die 34-Jährige. Sänger Scott Hoying kommentierte beispielsweise: "Ich liebe dich so sehr, Maren."

Ende des vergangenen Jahres machte schon einmal eine Nachricht aus dem Privatleben der US-Amerikanerin die Runde. Im Oktober reichte Maren die Scheidung von ihrem Ehemann Ryan Hurd (37) ein. Ein Insider berichtete gegenüber Daily Mail, dass sie sich seit ihrem Kennenlernen vor knapp zehn Jahren einfach sehr verändert habe. "Sie entfernte sich von Ryan, und um ihr wahres Ich zu sein, musste sie sich auf sich konzentrieren – auf ihr Wohlbefinden, ihren Sohn und ihr Leben."

Instagram / marenmorris Maren Morris, Musikerin

Getty Images Maren Morris und Ryan Hurd, Musiker

