Nach Scheidung: Ist er der neue Mann an Maren Morris' Seite?

Im Januar dieses Jahres begann für Maren Morris (34) ein neues Kapitel: Nach fünf Jahren Ehe ließen sich die Musikerin und ihr damaliger Partner Ryan Hurd (37) scheiden. Hat die "The Middle"-Interpretin nun einen neuen Mann an ihrer Seite? Seit Mittwoch spekulieren ihre Fans über eine mögliche Romanze zwischen Maren und dem ehemaligen "Perfect Match"-Kandidaten Justin Assada (27). Auslöser dafür war ein Foto von Maren in Justins Instagram-Story. Zu dem Schnappschuss, der die Musikerin in einem Restaurant zeigt, schrieb der Realitystar: "Horrorfilme und Sushi". Waren die beiden also auf einem Date?

Bisher haben sich weder Maren noch Justin zu den Gerüchten geäußert. Vor wenigen Wochen machte die Sängerin jedoch ziemlich verdächtige Aussagen im Interview mit People. Denn in dem Gespräch mit dem US-amerikanischen Magazin schwärmte sie von ihrem Dating-Leben. "Ich genieße es zum ersten Mal wirklich auszugehen", plauderte die "Chasing After You"-Interpretin aus und machte zusätzlich deutlich: "Ich bin zurzeit wirklich, wirklich glücklich!"

Dass Maren derzeit so glücklich ist, liegt jedoch nicht nur an ihrem Liebesleben. In dem Interview betonte sie, dass besonders ihre Freunde ihr viel Kraft schenken und für sie wie Familie seien. Auch ihr vierjähriger Sohn, den sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Ryan hat, habe ihr nach der Scheidung sehr geholfen. "Mein Partner in Crime hat mich in diesem Jahr definitiv durch vieles gebracht", schwärmte die Country-Sängerin im Gespräch mit dem US-amerikanischen Magazin von ihrem Sohnemann.

Instagram / justinassada Maren Morris im September 2024

Getty Images Maren Morris mit Ryan Hurd bei den Grammy-Awards, Februar 2023

