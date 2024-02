Nach Ryan-Scheidung: So verbringt Maren Morris Valentinstag

Sie hat feste Pläne! Maren Morris und Ryan Hurd (37) hatten sich 2014 kennengelernt, als sie gemeinsam an dem Song "Last Turn Home" von Tim McGraw arbeiteten. Ein Jahr später machten die Songwriter ihre Gefühle füreinander offiziell und traten 2018 vor den Traualtar. Doch ihre Liebe sollte nicht für die Ewigkeit sein: Im Oktober vergangenen Jahres gaben sie ihre Trennung bekannt. Nun verrät Maren, wie sie in diesem Jahr den Tag der Liebe verbringt!

Im Interview mit E! News plaudert die Sängerin ihre Valentinstagspläne aus – den Tag verbringt sie nämlich mit einer ganz besonderen Person: "Ich werde einfach Zeit mit meinem Sohn verbringen. Ich möchte etwas Leckeres kochen." Denn obwohl Maren seit einigen Monaten wieder solo ist, hat sie derzeit kein Interesse am Dating. Stattdessen möchte sie sich erst einmal wieder mehr auf sich selbst konzentrieren. "Ich denke, was ich im letzten Jahr gelernt habe, ist, dass man die längste Beziehung in seinem Leben mit sich selbst hat und dass es nicht schlecht ist, sich darum zu kümmern und sich selbst zu pflegen und zu versorgen", erklärt sie.

Bereits im Dezember verriet Maren in der "The Howard Show", dass sie noch nicht bereit dafür ist, jemand Neues kennenzulernen: "Dafür habe ich noch nicht den Kopf frei. Aber ich schreibe im Moment so viel, dass ich mich auf diese Art und Weise verabrede, einfach durch Songs."

