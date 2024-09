Nach Scheidung von Ryan: So läuft Maren Morris' Datingleben

Maren Morris (34) wagt nach ihrer Scheidung von Ryan Hurd (37) erste Schritte in die Welt des Online-Datings. Während eines Auftritts im "Chicks in the Office"-Podcast gesteht die Countrysängerin, dass sie die App Raya benutzt, um neue Bekanntschaften zu machen. Nach der Trennung von ihrem Ehemann im Oktober 2023 und der endgültigen Scheidung im Januar 2024 ist die Mutter eines dreijährigen Sohnes jetzt bereit, sich voll und ganz auf die neue Kennlernphase einzulassen. "Ich date ein bisschen", verrät Maren und fügt hinzu, dass sie bisher immer lange, monogame Beziehungen hatte und nie wirklich eine Dating-Phase durchlaufen hat.

Maren, die sich in diesem Sommer als bisexuell geoutet hat, spricht offen über die Herausforderungen und aufregenden Momente beim Online-Dating. Sie beschreibt, dass es in ihren Dreißigern "wild" sei, zum ersten Mal zu daten und dass sie überwiegend gute Erfahrungen gemacht habe. Trotzdem habe die Musikerin nicht sonderlich viel Spaß daran: "Ich finde es einfach anstrengend. Ich hasse erste Dates. Normalerweise gehe ich nur mit jemandem etwas trinken, weil ich nicht zwei oder drei Stunden festsitzen will. [Ich] habe immer einen Ausweg, ob er nun vorgetäuscht ist oder nicht." Generell sei die "Craving You"-Interpretin aber auch nicht auf der Suche nach einer ernsthaften Beziehung.

Erst vor wenigen Tagen hatte Maren einige Gerüchte über eine mögliche Romanze mit dem Ex-"Perfect Match"-Kandidaten Justin Assada ausgelöst. In seiner Instagram-Story hatte der Realitystar nämlich ein Foto der Songwriterin veröffentlicht, auf dem sie genüsslich einen Drink trinkt. Dazu schrieb er: "Horrorfilme und Sushi". Zu den Gerüchten haben sich die beiden aber bisher noch nicht geäußert.

Getty Images Maren Morris, Sängerin

