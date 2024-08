Maren Morris' Sohn half ihr durch ihre schwere Scheidung

Maren Morris enthüllt, wer ihr nach der Trennung von Ryan Hurd (37) am meisten beigestanden hat: Ihr vierjähriger Sohn. "Mein Partner in Crime hat mich definitiv durch viel in diesem Jahr gebracht", äußert sich die Country-Sängerin gegenüber People. Die Ehe der beiden Musiker, die im Januar offiziell geschieden wurde, scheiterte nach fünf Jahren. Maren und Ryan teilen sich das Sorgerecht und versuchen, vor allem ihrem Sohn zuliebe eine gewisse Normalität aufrechtzuerhalten.

Während sie ihre Gefühle zur Trennung schildert, gab Morris zu, dass das Ende der Ehe auch ihren Sohnemann stark getroffen habe. "Ich habe das Gefühl, dass es so viele Emotionen gibt, wenn man ein Kind mit jemandem hat und die Beziehung nicht funktioniert. Man muss tapfer und konsistent für sein Baby bleiben", erklärt die Musikerin und fügt noch hinzu: "Ich glaube, er hat viel durchgemacht. Viel Verwirrung." Trotz der Herausforderungen erfreue sich Hayes daran, mit seiner Mutter auf Tour zu sein, was die Bindung zwischen ihnen erheblich gestärkt habe. "Er liebt es, unterwegs zu sein. Es macht mich so glücklich, dass er so viel Freude daran hat."

Maren und Ryan Hurd hatten sich 2013 beim gemeinsamen Songwriting für Tim McGraw (57) kennengelernt, aber romantische Gefühle entwickelten sich erst 2015 zwischen den beiden. Die Trennung kam nach fünf Jahren Ehe, wobei in den Gerichtsdokumenten "unüberwindbare Differenzen" als Grund angegeben wurden, wie Fox News berichtet. Maren strebte gemeinsame Sorge für ihren Sohn an, was schließlich vom Gericht genehmigt wurde.

