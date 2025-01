"Der Bergdoktor"-Star Hans Sigl glänzt in neuem ZDF-Thriller

Hans Sigl (55), bekannt als Der Bergdoktor in der gleichnamigen Erfolgsserie, zeigt sich bald von einer ganz anderen Seite. Am 17. März schlüpft der Österreicher in dem ZDF-Thriller "Flucht aus Lissabon" in die Rolle des Tom Fährmann, eines ehemaligen Anwalts und Fluchthelfers, der eine gefährliche Mission in der portugiesischen Hauptstadt übernimmt. Gemeinsam mit der Kronzeugin Sophia Moreno, gespielt von der luxemburgisch-portugiesischen Schauspielerin Hana Sofia Lopes, wird Tom in ein Netz aus Entführung, Manipulation und politischen Intrigen verwickelt. Thematisch könnte der Streifen kaum aktueller sein: Künstliche Intelligenz und Fake News sorgen darin für spannende Wendungen.

Gedreht wurde der 90-minütige Streifen vor malerischer Kulisse in Lissabon, was dem internationalen Cast eine ganz besondere Arbeitsatmosphäre bot. Laut Spot On News zeigte sich Hans besonders begeistert über das multilinguale Miteinander: Am Set wurde abwechselnd auf Portugiesisch, Englisch und Deutsch kommuniziert. Trotz des dichten Drehplans gönnte sich der Schauspieler zumindest kurze Entdeckungstouren in der Stadt. So schwärmte er vor allem von den traditionellen Fado-Musikbars und den berühmten portugiesischen Pastel de Nata. Bei Letzteren handelt es sich um cremegefüllte Blätterteigtörtchen, die es ihm nach Drehschluss besonders angetan hatten.

In das neue Jahr ist der 55-Jährige mit einem klaren Plan gestartet: Hans möchte weniger Zeit vor Bildschirmen verbringen und mehr Offline-Momente genießen. So entschied er sich, die ersten zwei Monate des Jahres für ein "Digital Detox" zu nutzen und meldete sich vorübergehend bei seinen Fans ab. Ob er die acht Wochen tatsächlich durchhalten und für welche neuen Projekte er seine selbst verordnete Social-Media-Pause nutzen wird, bleibt spannend.

Getty Images Hans Sigl am Set von "Der Bergdoktor"

Getty Images Hans Sigl in Berlin, 2015

