Deshalb brach Schauspieler Hans Sigl mit seinen Eltern

Hans Sigl (55), bekannt als "Dr. Martin Gruber" aus der erfolgreichen ZDF-Serie Der Bergdoktor, hat in einem Podcast-Interview eine sehr persönliche Seite von sich gezeigt. Der Schauspieler sprach mit Gastgeber Matze Hielscher (46) in einer Dezember-Ausgabe von "Hotel Matze" über die schwierigen Umstände seiner Kindheit und den Entschluss, den Kontakt zu seinen Eltern abzubrechen. Hans' Eltern hatten sich scheiden lassen, als er gerade einmal zehn Jahre alt war. "Ich wurde sehr kurzfristig damit konfrontiert", erinnerte er sich. Die Entscheidung, den Kontakt abzubrechen, traf er nach einer turbulenten Jugend dann im Alter von 30 Jahren – ein Schritt, der ihm lange zuvor große innere Kämpfe bereitet hatte. "Ich habe gesagt, mit großer Dankbarkeit und Demut, ich finde das großartig, was unser Leben war, und ich bedanke mich für mein Leben mit euch", erklärte der Schauspieler im Gespräch.

Die Probleme seiner Eltern hatten Hans Sigl als Kind stark belastet. Er habe sich schlichtweg verantwortlich gefühlt, die Familie trotz der Trennung zusammenzuhalten. Daher habe er lange Zeit versucht, als emotionales Bindeglied zu agieren. Doch mit der Zeit sei ihm klar geworden, dass er sich von diesen Altlasten befreien musste, um seinen eigenen Weg zu finden. Während seines Psychologiestudiums und einer begleitenden Therapie entschied er sich daher, diesen belastenden Teil seiner Vergangenheit hinter sich zu lassen: "Kinder versuchen oft, die Probleme der Eltern zu bewältigen. Ich kann nicht immer zurückblicken und alles zusammenhalten." Seine Mutter sah er nach dem Kontaktabbruch nur noch zweimal vor ihrem Tod, zu seinem Vater hat er bis heute keinen Kontakt. "Man kann sich von jedem Menschen verabschieden. Die biologische Herkunft wird manchmal auch überschätzt", resümierte Hans.

Der aus Österreich stammende Schauspieler, der für die ZDF-Serie gemeinsam mit Mark Keller (59) vor der Kamera steht, zeigt sich in Interviews oft sehr reflektiert. Mit seiner charismatischen Ausstrahlung begeistert er seit 2008 die Zuschauer von "Der Bergdoktor", der aktuell mit der 18. Staffel im TV zu sehen ist. Über eine mögliche Verlängerung seines Vertrages, der bis zur 20. Staffel reicht, äußerte er sich zuletzt zurückhaltend. Bald dürfen ihn seine Fans mal von einer anderen schauspielerischen Seite sehen: Am 17. März versucht er sich in dem ZDF-Thriller "Flucht aus Lissabon" als Tom Fährmann. Dann verkörpert Hans einen ehemaligen Anwalt und Fluchthelfer, der eine gefährliche Mission in der portugiesischen Hauptstadt übernimmt. Privat scheint Hans Sigl auf sein eigenes Familienglück zu setzen: Er lebt heute mit seiner Ehefrau Susanne, die er 2008 geheiratet hat, in einer glücklichen Beziehung. Gemeinsam bilden sie eine Patchworkfamilie mit Susannes zwei Söhnen und ihrer Tochter sowie seinem Sohn aus früheren Beziehungen.

Erika Hauri/ZDF Hans Sigl und Mark Keller in "Der Bergdoktor"

Getty Images Susanne und Hans Sigl, November 2023

