Der "Basic Instinct"-Schauspieler Denis Arndt ist verstorben

Denis Arndt (✝86) wurde vor allem durch seine ikonische Rolle in der legendären Verhörszene mit Sharon Stone (67) im Film "Basic Instinct" bekannt. Nun gibt es aber erschütternde Nachrichten: Der Schauspieler ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Wie seine Familie laut TMZ in einer Online-Todesanzeige mitteilte, verstarb er Anfang der Woche unerwartet in seinem Zuhause in Ashland, Oregon. Zu den genauen Umständen oder der Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Berichten zufolge erlitt Arndt zwar 2019 einen Schlaganfall, von dem er sich aber vollständig erholt hatte.

Seinen großen Durchbruch hatte Denis wohl im Jahr 1992 durch seine Rolle des Lieutenants Phil Walker. Vor allem eine Verhörszene in dem Krimi bleibt zahlreichen Fans bis heute im Gedächtnis: In dieser befragt seine Figur eine Frau namens Catherine Tramell, gespielt von Sharon Stone, die ihre Beine entblößt. Dadurch enthüllt sie, dass sie keine Unterwäsche trägt – ganz zur Überraschung der beiden Polizisten.

Seine Schauspielkarriere begann Denis nach seinem Einsatz im Vietnamkrieg, als er 1974 in "The Magical World of Disney" seine erste Rolle übernahm. Besonders bekannt wurde er durch das Oregon Shakespeare Festival, bei dem er über ein Dutzend Saisons auf der Bühne stand. Neben "Basic Instinct" trat Denis in zahlreichen weiteren Film- und Fernsehproduktionen auf. Zu diesen gehörten "Columbo", "S.W.A.T." sowie Kinofilme wie "Anacondas: Die Jagd nach der Blut-Orchidee" und "Dolphin Tale 2". Seine letzte große Rolle spielte er am Broadway in "Heisenberg" an der Seite von Mary-Louise Parker, wofür er eine Tony-Nominierung als Bester Hauptdarsteller erhielt.

Getty Images Denis Arndt im August 2016

Getty Images Denis Arndt (r.) mit weiblicher Begleitung im Juni 2017

