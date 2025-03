Kontroverses Musikvideo: Kim Kardashian verteidigt North

North West (11), die Tochter von Kim Kardashian (44) und Kanye West (47), sorgt mit ihrem Auftritt im neuen Musikvideo der britischen Sängerin FKA Twigs (37) für Wirbel. In dem Video zum Song "Childlike Things" zeigt North eine beeindruckende Performance und rappt sogar auf Japanisch. Gekleidet in einem futuristischen, komplett weißen Look inklusive Fellmantel, Sonnenbrille und auffälligem Schmuck posiert sie selbstbewusst an der Seite von FKA Twigs. Kim teilt stolz Behind-the-Scenes-Material des Videodrehs auf Instagram und schreibt dazu: "Stolz auf mein Baby." Doch während viele Fans begeistert von Norths Auftritt sind, gibt es auch Kritik, die den Auftritt für "unangemessen" hält.

Schon bei der Veröffentlichung des Videos entbrannte eine Kontroverse um Norths Beteiligung. Kritiker bezeichneten den Beitrag des Elfjährigen auf Plattformen wie X als unangemessen und merkten an, dass der provokative Stil des Videos und die erwachsenen Tänzer nicht zu einem Kind passen. Andere verteidigten die Entscheidung von Kim und FKA Twigs und lobten Norths Talent sowie ihre eigenwillige künstlerische Note. Kim selbst ignoriert die negativen Kommentare und betont stattdessen ihren Stolz auf die musikalischen Fähigkeiten ihrer Tochter. Für North ist es nicht das erste Mal, dass sie mit Musik beeindruckt – sie war bereits an anderen Projekten beteiligt und plant Berichten zufolge sogar, ein eigenes Album zu veröffentlichen.

Spannungen zwischen Kims Ex-Mann Kanye und ihr selbst werfen jedoch einen Schatten auf Norths musikalische Ambitionen. Kanye, der in der Vergangenheit wiederholt öffentlich Kritik an Kims Erziehungsmethoden geübt hat, äußert sich abfällig über Norths Auftritt im Video. In einer Reihe von Posts auf X bezeichnet er den Clip als "unangemessen" und attackiert die Mutter seiner Kinder scharf. Kim soll laut Insidern bereits Maßnahmen ergriffen haben, um ihre Kinder besser vor Kanyes Äußerungen zu schützen. Trotz dieser familiären Konflikte zeigt sich North zunehmend als starke Persönlichkeit, die nicht nur musikalisch, sondern auch modisch in die Fußstapfen ihrer berühmten Eltern tritt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter North, Januar 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern, September 2024

