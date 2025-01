North West rappt in diesem Popsong auf Japanisch

North West (11), die älteste Tochter von Kanye West (47) und Kim Kardashian (44), überrascht mit einem besonderen Gastauftritt auf dem neuen Album von FKA Twigs, wie Just Jared berichtet. Für den Song "Childlike Things" auf dem Album "Eusexua" hat North einen Vers auf Japanisch beigesteuert, der neben den Hauptzeilen der Sängerin besonders hervorsticht. Dabei liefert sie Sätze wie "Konnichiwa, watashi no namae wa nōsu chan" (dt. "Hallo, mein Name ist North West") und lobt unter anderem Jesus Christus als den einzigen wahren Gott. Der Song, dessen Kostprobe dem Magazin Just Jared vorliegt, erscheint offiziell am Freitag um Mitternacht und bringt eine unerwartete Mischung aus J-Pop und religiöser Botschaft.

In den Kritiken fällt die Nummer, die nicht Norths erster Rap auf Japanisch ist, jedoch auf gemischte Reaktionen. Während Rolling Stone UK den J-Pop-inspirierten Track mit Norths Beitrag als einen "bizarren Fehltritt" auf einem ansonsten zusammenhängenden Album bezeichnet, geht die Financial Times noch einen Schritt weiter und nennt den Track "cartoonhaft niedlich". Norths japanische Zeilen stehen dabei im starken Kontrast zu dem insgesamt eleganten und experimentellen Stil, für den FKA Twigs bekannt ist. Dennoch sorgt der Song bereits im Vorfeld der Veröffentlichung für Gesprächsstoff und zeigt die künstlerische Vielschichtigkeit der jungen North.

North, eines der vier Kinder von Kanye und Kim, scheint bereits jetzt eine kreative Ader zu entwickeln, wohl inspiriert von ihren berühmten Eltern. Ihr Vater Kanye West ist nicht nur als Rapper, sondern auch als Designer und Unternehmer tätig, während ihre Mutter Kim zu den bekanntesten Reality-TV-Stars und Geschäftsfrauen der Welt zählt. Dass North nun erste Erfahrungen in der Musikbranche sammelt, könnte ein Zeichen für ihren zukünftigen Weg sein. Ihre Familie ist bekannt für ihre Vielschichtigkeit und internationale Präsenz – dass North nun auf Japanisch performt, stärkt dieses Bild zusätzlich. Fans dürfen gespannt sein, wohin ihr Weg führen wird.

Getty Images FKA Twigs, britische Musikerin

MEGA Kanye West und North West bei Basketballspiel im Oktober 2022

