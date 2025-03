Ausraster: Haben Kim Kardashians Kids Angst vor Papa Kanye?

Reality-TV-Bekanntheit Kim Kardashian (44) hat aktuell mit einer besonders schwierigen Situation zu kämpfen. Ihr Ex-Mann Kanye West (47) sorgt mit seinen fragwürdigen Entscheidungen für Unruhe in ihrem Familienalltag. Ihre gemeinsamen Kinder North (11), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (5) sollen derzeit unter den Eskapaden von Kanyes zunehmend aggressivem Verhalten leiden. Eine nahestehende Quelle erklärt nun gegenüber Page Six, dass ihre älteste Tochter dennoch ein liebevolles Verhältnis zu ihrem Vater pflege. "North liebt ihn. Ich kann nicht für die anderen Kinder sprechen, aber North ist definitiv sein Mädchen. Aber es muss für Kim beängstigend sein", so der Tippgeber.

Zuletzt wurde bekannt, dass der 47-Jährige während eines Treffens mit der gemeinsamen Tochter North West angeblich die umstrittenen Brüder Andrew und Tristan Tate eingeladen haben soll – was Kim dazu veranlasste, das Treffen abrupt abzubrechen und über einen Notfall-Sorgerechtermin nachzudenken. Die Rede ist zudem von Kanyes jüngstem musikalischen Projekt, bei dem Norths Stimme zu hören ist – gemeinsam mit dem inhaftierten Rapmogul Sean "Diddy" Combs (55), der sich schweren Vorwürfen der sexuellen Ausbeutung stellen muss. Das Ganze habe Kim so schockiert, dass sie angeblich die alleinige Sorge für ihre Kinder beantragen will.

Seit der Scheidung des Paares im Jahr 2022 ist das Verhältnis zwischen Kim und Kanye angespannt. Obwohl das Sorgerecht offiziell geteilt ist, betonte Kim mehrfach, sie fühle sich wie eine alleinerziehende Mutter. Kanye hat Berichten zufolge kaum Zeit mit seinen Kindern verbracht. Dennoch veröffentlicht er immer wieder bizarre Online-Statements zu seiner Vaterrolle und erhebt Vorwürfe gegen Kim, mit der er laut eigener Aussage "im Krieg" stehe. Freunde und Bekannte Kanyes vermuten, dass seine unkontrollierten Ausbrüche auf seine ungelösten psychischen Probleme und eine mutmaßlich fehlende Behandlung zurückzuführen sind.

MEGA North West im Mai 2023

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, August 2016

