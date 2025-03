Lifestylewandel? Gigi Birofio verzichtet jetzt auf Alkohol

Gigi Birofio (25) wagt etwas Neues. Der Realitystar ist dafür bekannt, gerne zu feiern und Party zu machen. Allem Anschein nach wird er aber vorerst verzichten: Die Ex on the Beach-Bekanntheit hat sich vorgenommen, ab sofort keinen Alkohol mehr zu trinken. Das verrät er jetzt in seiner Instagram-Story. "Erstes Wochenende ohne Alkohol. Mal sehen, ob es hält", schreibt er zu einem Clip, der ihn während einer Übung im Fitnessstudio zeigt.

Woher der Sinneswandel kommt, gibt der 25-Jährige nicht preis. Ob er es möglicherweise für seine neue Liebe tut? Gigi gab nämlich erst kürzlich bekannt, wieder in festen Händen zu sein. Wie er in einem Social-Media-Clip des "Blitzlichtgewitter"-Podcasts offenbarte, ist er mit einer jungen Frau namens Vicky zusammen. "Ich bin seit ein paar Tagen glücklich vergeben", erklärte der einstige Prominent getrennt-Teilnehmer stolz – bevor herauskam, dass er sogar schon ihren Namen unter der Haut trägt.

Sein Verzicht auf Alkohol könnte aber auch mit etwas anderem zusammenhängen. Wie Gigis Kumpel Tommy Pedroni (30) und dessen Freundin Paulina Ljubas (28) kürzlich in einer Folge ihres YouTube-Formats "La Vie En Drama" thematisierten, soll es bei #CoupleChallenge zwischen dem Ex-Dschungelcamper und Sandra Sicora (32) zu Techtelmechtel gekommen sein, nachdem Letztere ihn "abgefüllt" hatte und ihn daraufhin zu sexuellen Handlungen zwang. Laut der Temptation Island-Bekanntheit ist dies jedoch völliger Unsinn. "Ich will mit solchen Leuten auch gar nichts mehr zu tun haben", wetterte sie im Netz.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio und seine Freundin Vicky

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

