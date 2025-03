Nach schweren Vorwürfen von Gigi: Sandra Sicora ist entsetzt

Sandra Sicora (32) ist absolut schockiert: In ihrem YouTube-Format "La Vie En Drama" reagieren Tommy Pedroni (29) und Paulina Ljubas (28) auf die aktuelle Folge von #CoupleChallenge. Als die Sprache auf das Techtelmechtel zwischen Sandra und Gigi Birofio (25) kommt, lesen sie eine private Nachricht vor, die der Italiener an seinen Kumpel Tommy geschrieben haben soll. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen Sandra: Bevor es zu ihrem sexuellen Kontakt gekommen sei, habe sie ihn angeblich "abgefüllt" und danach zu sexuellen Handlungen gezwungen. Mit diesen Anschuldigungen hat er eine Grenze überschritten. "Ich will mit solchen Leuten auch gar nichts mehr zu tun haben", erklärt Sandra auf Social Media.

Auch dafür, dass ihr Ex-Freund und seine neue Partnerin den privaten Chat öffentlich vorlesen, hat Sandra kein Verständnis. "Ich finde, das Ganze hat einfach Grenzen. Irgendwo reicht es. Es ist mir einfach zu viel", betont sie in ihrer Instagram-Story und stellt klar: "Ich habe Gigi weder abgefüllt noch vergewaltigt. Ich finde, das ist so ein sensibles Thema. Wie man da überhaupt sitzen kann und das vorlesen kann, ist mir ein Rätsel." Auch wenn sie dem Ganzen eigentlich keine weitere Aufmerksamkeit geben wolle, könne sie das nicht einfach so stehen lassen: "Nur damit ihr einmal Bescheid wisst, das Ganze hat natürlich Konsequenzen, weil irgendwo reicht es auch. Weder darf man hier alles veröffentlichen, noch darf so über mich geschrieben werden."

Inzwischen hat sich auch die vierte involvierte Person zu Wort gemeldet: In seiner Instagram-Story versucht Gigi, die Sache klarzustellen. Er betont: "Das war alles einvernehmlich! Wir hatten beide Bock aufeinander." Die Nachricht, die er diesbezüglich an Tommy gesendet hatte, war von seiner Seite aus rein ironisch gemeint und auch mit dementsprechenden Emojis versehen. Dass sein Kumpel zugelassen hat, dass dessen Freundin diese Nachricht im Netz vorliest, enttäuscht ihn extrem. "Wie kannst du zulassen, dass deine Freundin dein Handy nimmt und auch noch in der Öffentlichkeit solche Sachen raushaut?", fragt sich der Realitystar fassungslos.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Anzeige Anzeige

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio im Juli 2023

Anzeige Anzeige