Linda Hogan bestreitet Missbrauchsvorwürfe ihrer Tochter

Linda Hogan (65), die Ex-Frau von Wrestling-Legende Hulk Hogan (71), hat auf Missbrauchsvorwürfe ihrer Tochter Brooke Hogan (36) reagiert. In einem ausführlichen Facebook-Post wies Linda die Anschuldigungen entschieden zurück. Stattdessen warf sie Brooke vor, "narzisstisch" zu sein und selbst gewalttätig geworden zu sein. So soll Brooke einstmals ihre Mutter in einem betrunkenen Zustand angegriffen, ihr das Schlüsselbein gebrochen und die Lippe aufgeschlagen haben. Sie beschrieb: "Nicht nur, dass Brooke niemals missbraucht wurde, sondern ich war tatsächlich das Opfer von körperlicher Gewalt durch Brookes Hand."

In dem Post gestand die 65-Jährige lediglich ein, dass es möglicherweise eine Situation gegeben haben könnte, bei der sie Brooke geschlagen oder beleidigt habe: "Ich habe Brooke an einem Anlass vielleicht einen Klaps gegeben und sie ein paar Mal beschimpft." Sie betonte jedoch, dass das kein Muster oder fortgesetztes Verhalten war. Linda kündigte an, dass sie sich nicht länger in der Öffentlichkeit zu den Anschuldigungen äußern werde, behalte sich jedoch rechtliche Schritte vor, falls ihre Tochter solche Behauptungen weiterhin verbreiten sollte. Linda unterstellte ihrer Tochter zudem, von Hulk beeinflusst zu sein, nachdem Brooke sich während der Scheidung der Eltern auf die Seite ihres Vaters gestellt habe.

Brookes öffentliche Vorwürfe kommen nicht ohne Vorgeschichte: Bereits im Vorfeld hatte Linda über die schlechte familiäre Situation gesprochen und die Schuld vor allem ihrem Ex-Mann zugesprochen. Brooke selbst hatte öffentlich erklärt, den Kontakt inzwischen zu beiden Elternteilen abgebrochen zu haben, da sie sich selbst schützen musste. Auf Instagram warf die Schauspielerin zudem beiden vor, sie misshandelt zu haben: "Ich wurde seit meiner Kindheit extrem verbal und psychisch missbraucht."

Getty Images Brooke Hogan und ihr Vater Hulk im Dezember 2006

Getty Images Hulk Hogan und Linda Hogan, Mai 2006