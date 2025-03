Nina Kristin wehrt sich gegen Kritik an Liebesglück mit Nico

Am Donnerstag machten Nina Kristin (42) und Nico Legat (27) öffentlich, dass sie sich derzeit in einer Kennenlernphase befinden. Doch für die romantischen Neuigkeiten hagelt es nun offenbar Kritik: Besonders die Reality-Bekanntheit, die 16 Jahre älter als ihr Partner ist, steht unter Beschuss. In einem Interview mit RTL zeigt sie sich schockiert: "Dass man mir das nicht gönnt, einen jüngeren Freund zu haben, finde ich echt schlimm. Gerade heutzutage sollte doch jeder das machen können, was er machen möchte. Und [das] Alter ist doch wirklich nur eine Zahl."

Dennoch scheint sie das Gefühl zu haben, sich für den Altersunterschied rechtfertigen zu müssen: "Ich hab’s ja mit den Älteren versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Und ich bin ja ziemlich jung geblieben im Kopf und ich bin halt auch anders." Durch die zahlreichen negativen Nachrichten, die sie angeblich erreicht haben, bereue sie es schon fast, die Liebelei mit Nico öffentlich gemacht zu haben. "Ich weiß nicht, ob das richtig war, dass wir das jetzt alles öffentlich gemacht haben, weil es so viel Hate gibt, da muss ich mich auch erst mal wieder dran gewöhnen. [...] Es wird ja heutzutage nur noch draufgehauen. Und es war echt krass, was gestern passiert ist", erklärt sie fassungslos.

Die beiden hatten sich beim Dreh der ersten Staffel von The 50 kennengelernt. Dort gefiel Nico der Blondine so gut, dass sie ihm nach ihrem Ausscheiden aus der Gameshow bei Instagram anschrieb. "Normalerweise ist das überhaupt nicht mein Style, einen Mann anzuschreiben. Aber ich wusste, da ist irgendwas zwischen uns", gab sie gegenüber RTL zu. Als er wieder zu Hause war, antwortete der Sohn von Thorsten Legat (56), und die beiden kamen ins Gespräch. Rund zwei Jahre später scheint der Funke endgültig übergesprungen zu sein.

