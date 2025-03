Kennenlernphase: Nico Legat hat Gefühle für Nina Kristin

Nico Legat (26) hat aufregende Neuigkeiten für seine Follower. Der Reality-TV-Star befindet sich gerade in einer Kennenlernphase. Bei der Dame handelt es sich um niemand Geringeren als die Schauspielerin Nina Kristin (42). "Es läuft in die richtige Richtung, es ist schon mehr als ein 'man lernt sich kennen'. Es sind auch schon Gefühle im Spiel", schwärmt der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat in einer Instagram-Story.

Weiter verrät der Sohn von Thorsten Legat (56) mit einem Augenzwinkern, dass es schon immer sein größter Traum gewesen sei, eine Dame zu daten, die sich schon mal für den Playboy ablichten ließ. Zwischen Nico und der Unter uns-Bekanntheit scheint es richtig gefunkt zu haben. "Es ist sehr intensiv, es ist sehr ernst und es ist unfassbar schön – ihr seht, wie ich lache. Ich komme wieder zurück ins Leben. Ich bin dankbar, dass ich diese Frau kennenlernen darf. Ihr werdet bald bestimmt ein bisschen mehr von uns sehen", betont der Promispross.

In den vergangenen Jahren bekleckerte sich Nico mit seinem Verhalten gegenüber Frauen nicht mit Ruhm. Vor laufender Kamera betrog er seine Ex-Freundin Sarah Liebich mehrfach in der TV-Show Temptation Island. Die Beziehung der beiden scheiterte nach dem Format. Zwei Jahre danach scheint der 26-Jährige die Influencerin aber immer noch nicht vergessen zu haben. "Nico ist so eine never-ending-Story bei mir. Nico kontaktiert mich oft. Nico fragt mich super oft nach Gesprächen", berichtete sie vor wenigen Monaten im Gespräch mit Promiflash.

Instagram / nina__kristin Nina Kristin, Realitystar

RTL / Frank J. Fastner Nico Legat und Sarah Liebich, "Temptation Island"-Kandidaten

