Nach Nina-Trennung: Hat Nico Legat wieder eine Freundin?

Ist Nico Legat (27) wieder in festen Händen? Die Reality-TV-Bekanntheit befindet sich aktuell in einer mehrwöchigen Therapie und konnte sich gestern über Besuch von seiner Familie freuen. Wie er in seiner Instagram-Story berichtet, waren seine Eltern Thorsten (56) und Alexandra zu Gast. Doch es war noch eine weitere Person dabei: Seine Freundin, erzählt Nico! "Ich hatte einen unfassbar schönen Tag. Eltern waren da. Freundin war da", bringt er seine Follower auf den neuesten Stand.

Nico zählt die unbekannte Dame sogar bereits zu seinen "Liebsten". "Wir haben ganz viel Zeit verbracht, waren lecker essen, ich habe denen hier ein paar Orte gezeigt und ich sag euch eins: Es tut immer so gut, wenn die Liebsten bei dir sind." Der Besuch und das Beisammensein haben ihm viel Kraft geschenkt, sodass er die letzten zwei Wochen der Therapie weiter so stark meistern kann.

Die Offenbarung einer neuen Frau an seiner Seite dürfte seine Fans ordentlich überraschen. Immerhin ist das Liebes-Aus mit seiner vorherigen Partnerin Nina Kristin (43) noch nicht allzu lange bekannt. Oder ist sie womöglich sogar die Freundin, von der er spricht? Die 43-Jährige zeigte sich nach der Trennung nicht abgeneigt von einem Comeback. "Wenn Nico wirklich davon überzeugt ist, dass ich seine große Liebe bin, dann soll er um mich kämpfen. Aktuell habe ich keinen anderen Mann und will auch keinen anderen Kerl", erklärte Nina gegenüber RTL.

Instagram / nico.legat Nico Legat, Juli 2025

Instagram / nico.legat Thorsten und Nico Legat, Vater und Sohn

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025