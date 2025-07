Nina Kristin ist eine von zwei Malle-Jacht-Besitzerinnen

Nina Kristin (43) hat ihren Traum Realität werden lassen. Die Reality-TV-Bekanntheit hat sich mit einer Jacht im Hafen von Mallorca niedergelassen und mit einer Idee selbstständig gemacht. Damit ist sie eine von zwei Frauen, die sich dort als stolze Jachteigentümerin bezeichnen kann – ansonsten gibt es dort nur männliche Besitzer. "Es gibt hier im Hafen 1200 Schiffe und tatsächlich nur zwei Jachtbesitzerinnen. Das bin ich mit Covergirl und das ist die Witwe von Steve Jobs (✝56) mit Venus", verriet sie in ihrer Instagram-Story und ergänzte: "Aber die Jachtwelt ist eine komplette Männerwelt."

Vergleichen könne man ihr pinkes Eigentum mit dem Schiff von Laurene Powell (61) eher nicht. "Die Schiffe kann man natürlich nicht miteinander vergleichen, weil Venus 80 Meter lang ist und 100 Millionen Euro kostet", gab die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin zu verstehen. Doch auch die Venus sei in ihre Augen wirklich "schön". Mit Covergirl, wie sie ihre Jacht liebevoll getauft hat, baut sich Nina aktuell ihr zweites Standbein auf. Angefangen als Sängerin, war sie in den vergangenen Jahren in diversen Reality-Formaten unterwegs. Doch das entspreche nun nicht mehr ihrer Leidenschaft. "Ich möchte meinen eigenen Traumjob haben. Ich möchte nicht abhängig sein von irgendwelchen TV-Auftritten", erklärte sie in einem Beitrag von RTL – und das erfüllt sie sich nun mit der regelmäßigen Vermietung von Covergirl.

Schamane Leon Shankara ist einer derjenigen, der das tolle Angebot der 43-Jährigen bereits in Anspruch genommen hat. Der Ex-BFF von Kim Virginia buchte das Boot, um auf hoher See ein sogenanntes Göttinnen-Retreat zu veranstalten. Auch Nico Legat (27) war auf der Jacht schon zu Gast. Sie und der Realitystar gingen dieses Jahr einige Monate zusammen durchs Leben. Doch es folgte die Trennung, die Nina Anfang Juli offiziell bestätigte.

Instagram / nina__kristin Nina Kristin, Realitystar

Instagram / nina__kristin Nina Kristin auf ihrem Boot

Instagram / nico.legat Nico Legat und Nina Kristin auf Mallorca, April 2025