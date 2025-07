Thorsten Legat drückt seinem Sohn Nico Legat seine Liebe aus

Thorsten Legat (56) ist offenbar mehr als stolz auf seinen Sohn Nico Legat (27). Der Realitystar befindet sich derzeit in einer Suchtklinik, um seine Suchtprobleme zu überwinden. Der einstige Fußballprofi veröffentlichte ein emotionales Foto auf Instagram, auf dem er seinen Sohn liebevoll umarmt und ihm einen Kuss auf die Wange drückt. Begleitet wird das Bild von folgendem Spruch: "Sei lieber ein Wolf, den alle hassen, als ein Esel, den jeder reitet." In der Bildunterschrift fügt Thorsten hinzu: "Nichts ist so stark wie die Liebe zu seinem Kind. Der Countdown läuft, und die Uhren ticken für uns. Thorsten und Nico."

Welche Ereignisse der Countdown markiert, bleibt bisher unklar. Social-Media-Nutzer vermuten, dass Thorsten auf das Ende der Therapie seines Sohnes wartet. Nico scheint Fortschritte zu machen, denn sein Vater betont voller Stolz, wie tapfer und stark er diesen Schritt gegangen ist. Die offene Zurschaustellung ihrer engen Vater-Sohn-Bindung wird von Thorstens Fans positiv aufgenommen. Viele kommentieren das Bild mit Worten der Unterstützung und drücken ihre Hoffnung für den 27-Jährigen aus, während 56-Jährige seinerseits mit der Veröffentlichung des Fotos offenbar ein Zeichen der Zugehörigkeit setzen möchte.

Rückblickend auf die vergangenen Monate wird deutlich, wie groß die Herausforderungen für Nico waren. Der ehemalige Temptation Island-Kandidat hatte nach einer Zeit voller Skandale und Negativschlagzeilen den Entschluss gefasst, sein Leben zu ändern. Besonders nach außen hin zeigte sich damals auch die Unterstützung durch seine Familie. Thorsten betonte vor wenigen Wochen gegenüber "Bitzlichtgewitter"-Podcast: "Er ist richtig gefestigt. Ihr werdet einen ganz anderen Nico Legat sehen." Damit wurde klar, wie stolz der Vater schon zu diesem Zeitpunkt auf die Fortschritte seines Sohnes war.

Anzeige Anzeige

Instagram / thorsten_legat_official Thorsten und Nico Legat, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / nico.legat Nico Legat, TV-Bekanntheit