Prinz Harry erfuhr aus Medien von Charles' Klinikaufenthalt

Prinz Harry (40) erfuhr Berichten zufolge aus den Medien von dem kürzlichen Krankenhausaufenthalt seines Vaters König Charles III. (76), der aufgrund von Nebenwirkungen seiner laufenden Krebstherapie behandelt werden musste. Der Palast hatte den Klinikaufenthalt lediglich als "Vorsichtsmaßnahme" beschrieben. Während Charles' gesundheitliche Probleme mediale Wellen schlugen, blieb sein jüngster Sohn in Kalifornien. Insider berichteten nun The Sun, dass Harry offenbar nicht direkt über den Zustand seines Vaters informiert wurde, was die ohnehin angespannte Beziehung innerhalb der Familie weiter verdeutlichen dürfte. Der Herzog von Sussex soll sich zunehmend isoliert fühlen und habe kaum Kontakt zu seinem Vater oder anderen Familienmitgliedern.

Während Herzogin Meghan (43) eigene Projekte vorantreibt, darunter ein erst kürzlich gestartetes Netflix-Format, verbringt Harry wohl die meiste Zeit in ihrem gemeinsamen Anwesen in Montecito. Freunde des Prinzen äußerten Besorgnis über seine Zurückgezogenheit. "Er vermisst seine Familie enorm, aber niemand spricht mehr mit ihm", sagte ein Insider gegenüber The Sun. Angeblich habe Harry sogar seinen Platz in einer von ihm mitgegründeten Wohltätigkeitsorganisation verloren, die seine Mutter Diana (✝36) ehrt. In seinem Umfeld heißt es, der Verlust dieser Rolle sei ein schwerer Schlag für ihn. Auch die Nachrichten von seinem Vater sollen ihn hart getroffen haben, wenngleich es laut Palast keine "dramatischen Entwicklungen" gab.

König Charles, der trotz gesundheitlicher Herausforderungen weiterhin von Optimismus geprägt ist, zeigte sich kürzlich öffentlich gut gelaunt und winkte Passanten zu, wie bereits berichtet. Sein Engagement bleibt ungebrochen, trotz der belastenden Umstände. Die familiären Spannungen mit Harry werfen jedoch einen Schatten auf die Royals, die in der Vergangenheit eng miteinander verbunden waren. Harry selbst scheint in Kalifornien ein anderes Leben zu führen, das im starken Kontrast zu seinen einstigen nächtlichen Ausflügen mit Freunden in Großbritannien steht. Seine Sehnsucht nach den alten Zeiten und seiner Familie wird laut Freundeskreisen immer spürbarer.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

