"Dornenvögel"-Star Richard Chamberlain stirbt mit 90 Jahren

Richard Chamberlain (✝90), der berühmte Schauspieler und Star des TV-Klassikers "Die Dornenvögel", ist am vergangenen Samstag im Alter von 90 Jahren gestorben. Dies bestätigt unter anderem sein Publizist Harlan Boll laut Variety. Nach Angaben seines langjährigen Partners Martin Rabbett erlag der Filmstar einem Schlaganfall. Richard verstarb in Waimanalo auf Hawaii, wo er bereits seit vielen Jahren lebte. In einem emotionalen Statement erklärt Martin: "Unser geliebter Richard ist jetzt bei den Engeln. Er ist frei und schwebt zu seinen Lieben vor uns."

Der US-Amerikaner wurde vor allem durch seine Rolle als Pater Ralph de Bricassart in der Kultserie "Die Dornenvögel" bekannt, die in den 1980er-Jahren ein Millionenpublikum vor die Bildschirme lockte. Doch auch zuvor hatte er als TV-Arzt in der Serie "Dr. Kildare" seinen Durchbruch gefeiert. Seine Karriere, die über mehrere Jahrzehnte hinweg von Erfolg geprägt war, erstreckte sich über Film, Fernsehen und Theater. Auf Hawaii lebte Richard mit Martin, mit dem er nicht nur viele Jahre privat, sondern auch beruflich verbunden war. Gemeinsam arbeiteten sie unter anderem an verschiedenen Film- und Theaterprojekten.

Privat galt Richard lange als zurückgezogen – eine Haltung, die sich auch in Bezug auf seine Homosexualität zeigte. In Hollywood der 1980er-Jahre war es damals noch riskant, sich offen zu bekennen. Erst später sprach der Star offen über seine Liebe zu Martin, den er in den 1970er-Jahren kennenlernte. Gemeinsam lebten sie über 40 Jahre in Partnerschaft, bevor sie einige Jahre getrennte Wege gingen – letztlich aber zueinander zurückfanden. Die Liebe und enge Bindung der beiden zeigte sich nicht zuletzt in den rührenden Worten, die Martin nach Richards Tod in seiner Erklärung wählte: "Liebe stirbt nie. Und unsere Liebe trägt ihn zu seinem nächsten großen Abenteuer."

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Chamberlain, 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Richard Chamberlain, 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige