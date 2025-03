Geburtstag in den Bergen: Michelle Hunzikers Enkel wird zwei

Michelle Hunziker (48) und ihre Tochter Aurora Ramazzotti (28) haben zusammen einen besonderen Tag in den italienischen Bergen verbracht: den zweiten Geburtstag von Auroras Sohn Cesare. Die Feier fand in der Gemeinde Sauris bei Schnee und Sonnenschein statt, begleitet von Familie und Freunden. Als Highlight des Morgens durfte Cesare im Pyjama zwei große Geschenke auspacken, darunter einen Spielzeug-Putzwagen mit gelbem Warnsignal. Die 48-jährige Michelle teilte auf Instagram ein Foto, auf dem sie ihrem Enkelsohn einen dicken Geburtstagskuss gibt, und gab Einblicke in das rustikale Menü: Polenta und Fleischaufschnitt standen auf dem Tisch.

Aurora teilte in den sozialen Medien ebenfalls Eindrücke der Feier und widmete ihrem Sohn einen emotionalen Post. "Vor dir kannte ich keine wirkliche Liebe, Angst, Geduld, Müdigkeit, Zerbrechlichkeit und Zärtlichkeit", schrieb sie zu einem Bild mit bunten Ballons und Teddys mit Partyhüten. Neben Cesares Vater und Auroras Verlobtem Goffredo Cerza (29) war auch Familienfreund Jonathan Kashanian unter den geladenen Gästen. Gemeinsam genossen sie Aktivitäten wie Schneemobilfahren und einen Spaziergang durch die winterliche Landschaft, wobei Jonathan humorvoll über die Herausforderungen des Aufstiegs wetterte.

Michelle, die 2017 zum dritten Mal Mutter wurde, hat eine enge Beziehung zu ihren Kindern und ihren Enkeln, wie sie in Interviews immer wieder betont. Für Aurora, die aus einer berühmten Familie stammt – ihre Mutter Michelle und ihr Vater Eros Ramazzotti (61) sind beide internationale Stars – ist Familie ein zentraler Punkt in ihrem Leben. Die Geburt von Cesare habe sie sehr verändert, wie sie in ihrem Post anmerkte. Zwischen Mutter und Tochter, die sich mit ihrer Hochzeit noch etwas Zeit lassen will, scheint ein starkes Band zu bestehen. Immer wieder teilen die beiden harmonische und liebevolle Momente in der Öffentlichkeit, die ihre besondere Beziehung bezeugen.

Instagram / therealauroragram Cesare, Sohn von Aurora Ramazzotti

Instagram / therealauroragram Michelle Hunziker und Tochter Aurora an Michelles 48. Geburtstag

