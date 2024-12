Hochzeit 2026: Aurora Ramazzotti möchte sich Zeit lassen

Aurora Ramazzotti (28) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein. Die Tochter von Michelle Hunziker (47) und Eros Ramazzotti (61) wurde in diesem Jahr zum ersten Mal Mama und verlobte sich. Die Heirat will sie aber nicht überstürzen, wie sie im Interview mit Gala verrät. "Es wird auch noch etwas dauern, bis wir heiraten, vielleicht 2026. Jede Braut will doch, dass ihre Hochzeit perfekt ist, aber meine soll wirklich perfekt sein", meint die Moderatorin. Sie habe zwar noch keine konkreten Pläne, dafür aber eine grobe Vorstellung, wie die Feier sein solle: "Ich stelle mir eine große Liebes-, Familien- und Freundschaftsparty vor, mit Musik und Überraschungen."

Bei der Planung begleitet wird Aurora von Mama Michelle. Wie sie zugibt, habe sie selbst zwar viele Ideen, sei aber nicht gut darin, zu organisieren. "Ich liebe organisieren. Wir sind ein perfektes Team", freut Michelle sich in dem Interview. Das Model ist offenbar schon jetzt ganz aus dem Häuschen, dass ihre Tochter vor den Altar treten wird. Auroras Verlobter Goffredo Cerza (28) sei die perfekte Wahl für die 28-Jährige. "Goffredo ist einfach großartig! Er ist eine besondere Person: Er ist 28, aber er hat eine alte Seele. Er verhält sich sehr verantwortungsbewusst", schwärmt die 47-Jährige.

Dass Goffredo seiner Aurora die Frage aller Fragen stellte, teilte sie erst Anfang Dezember bei Instagram. Die Fotos zeigen das Paar bei einer Fahrt mit dem London Eye. Dort ging er vor seiner Liebsten auf die Knie und die Halb-Italienerin ist sichtlich überwältigt. "Ich habe 'Ja' gesagt, an dem Ort, an dem wir uns verliebt haben. Ich liebe dich für immer", freute Aurora sich. Nur wenige Monate zuvor durften die zukünftigen Eheleute ihren gemeinsamen Sohn Cesare auf der Welt begrüßen. Der Kleine ist mittlerweile knapp acht Monate alt.

