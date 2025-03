König Charles kehrt nach Klinik zum Arbeitsalltag zurück

Nachdem König Charles III (76) vergangene Woche aufgrund von Nebenwirkungen seiner laufenden Krebsbehandlung kurzfristig ins Krankenhaus musste, nimmt er nun seine königlichen Pflichten wieder auf. Der Monarch hatte einen geplanten Termin in Birmingham abgesagt, um sich zu erholen, und gönnte sich daraufhin ein ruhiges Wochenende auf seinem Landsitz Highgrove. Jetzt sei er aber auf dem Weg der Besserung: Wie Palastmitarbeiter laut The Sun erklärt haben sollen, bereite sich der König auf seine "übliche Arbeitswoche" vor.

Den Mitarbeitern zufolge seien jedoch einige Termine nach hinten verschoben worden. Dennoch habe Charles einiges auf dem Plan: Bereits am Dienstag steht eine Investitur in Windsor auf dem Programm, gefolgt von hochrangigen Sitzungen am Mittwoch, unter anderem mit dem britischen Premierminister. Einen Tag später wird der König wieder öffentlich in London und Windsor auftreten. Auch die Reise nach Italien vom 7. bis 10. April soll wie geplant stattfinden.

Neben einem Termin musste das britische Oberhaupt auch seine alljährliche Wanderreise nach Rumänien absagen, wo Charles ein Anwesen besitzt. Der Kurzurlaub hätte ihm eigentlich zur Erholung dienen sollen. Laut eines Insiders nutzte der König die Tage in Rumänien für gewöhnlich für ausgedehnte Wanderungen, diese seien jedoch derzeit zu anstrengend für ihn. "Er liebt Rumänien und freut sich jedes Jahr auf den Besuch, aber es wäre einfach zu viel zu laufen gewesen, und das kann er im Moment nicht verkraften", erklärte die Quelle gegenüber Sun on Sunday.

Getty Images König Charles, März 2025

Getty Images König Charles, 2025

