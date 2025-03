So süß: Lilly Becker teilt seltenes Foto von Sohn Amadeus

Lilly Becker (48) hat auf Instagram einen seltenen Einblick in ihr Familienleben gewährt und ein Bild ihres Sohnes Amadeus Benedict Edley Luis Becker (15) geteilt. Der Teenager, den sie gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Boris Becker (57) hat, war bisher kaum in der Öffentlichkeit zu sehen. Auf dem Foto schickt Lilly ihrem Sohn ein Küsschen, während Amadeus mit bemalter Hand in die Kamera lächelt. Dazu schrieb sie emotional: "Danke Oma, dass du mich großgezogen hast. Danke an meinen Sohn, dass du mich ausgesucht hast, dich großzuziehen." Seit der Veröffentlichung des Fotos überschlagen sich die Fans mit Komplimenten.

Die Reaktionen auf den Post waren überwältigend. Innerhalb kürzester Zeit sammelte das Foto knapp 7.000 Likes, und die Kommentare reichten von "so hübsch" bis "er sieht dir sehr ähnlich". Besonders aufgefallen ist dabei das Aussehen von Amadeus: Mit seinen kinnlangen blonden Haaren und den blauen Augen hat er den typischen Surfer-Look. Dass Lilly ihren Sohn bisher weitestgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat, macht diesen besonderen Moment für ihre Follower umso spannender. Ob weitere Einblicke folgen, ließ die Unternehmerin offen.

Für Lilly ist ihr Sohn Amadeus, der mit ihr nach Deutschland zieht, der Lebensmittelpunkt. Seit der Trennung von Boris Becker im Jahr 2018 hat sie ihren Alltag neu strukturieren und aufbauen müssen. Über ihre besondere Verbindung zu Amadeus hat Lilly in Interviews immer wieder gesprochen und dabei betont, wie viel Kraft sie aus ihrer Mutterrolle schöpft. Auch Boris Becker äußerte sich in der Vergangenheit mehrfach positiv über das gemeinsame Kind, auch wenn er es aus den öffentlichen Schlagzeilen fernhält.

Getty Images Lilly Becker, Model

RTL Amadeus und Lilly Becker nach dem Dschungelcamp 2025

