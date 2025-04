Diese Frau macht "Bares für Rares"-Händler Waldi glücklich

Walter Lehnertz (58), bekannt als "80-Euro-Waldi" aus der ZDF-Show Bares für Rares, hält sich mit seinem Liebesleben gerne bedeckt. Der beliebte Trödelhändler hat durch seine unkonventionellen Erstgebote in der Sendung Kultstatus erreicht. Privat wird er von seiner Lebenspartnerin Sonja Burghausen unterstützt, die auch im beruflichen Alltag an seiner Seite steht. Seit wann das Paar zusammen ist oder wie sich die beiden kennengelernt haben, ist unbekannt. Sicher ist jedoch, dass Sonja als Geschäftsführerin eines Künstlermanagements auch auf beruflicher Ebene für Waldi da ist – denn ihr prominenter Partner zählt ebenfalls zu ihren Klienten.

Einblicke in die Beziehung der beiden bleiben spärlich. Obwohl der 58-Jährige seinen Fans regelmäßig Einblicke in sein Leben gibt, finden sich in seinen Social-Media-Posts kaum Details zu seiner Partnerschaft. Ein gemeinsames Instagram-Foto, das die beiden vor etwa zwei Jahren auf einem roten Teppich zeigt, sorgte dennoch für Begeisterung bei seinen Followern. Unter dem seltenen Schnappschuss sammelten sich Kommentare wie "Tolles Paar" und "Wie schön ihr zusammen ausseht". Ansonsten hält sich der Trödler, der in der Eifel zu Hause ist, in Sachen Liebesleben bedeckt – trotz so mancher öffentlicher Auftritte des Paares bei Events.

Für Walter ist es nicht das erste Mal, dass Liebe und Arbeit Hand in Hand gehen. Bereits vor der Beziehung zu Sonja stand er seiner ersten Ehefrau, die einen Antiquitätenladen führte, als rechte Hand zur Seite, bevor sich das Ehepaar 2013 scheiden ließ. Auch heute scheut der sympathische Händler nicht davor, Berufliches und Privates zu verbinden – sei es durch die gemeinsame Arbeit mit seiner Partnerin oder durch originelle Anschaffungen wie die Skulpturen für sein legendäres Erotikzimmer, von dem er in der Vergangenheit in der Trödelshow schwärmte.

ActionPress / Panama Pictures Sonja Burghausen und Walter Lehnertz, April 2023

ZDF / Frank W. Hempel "Bares für Rares"-Händler und Horst Lichter

