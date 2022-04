Walter Lehnertz (55) gibt erste Hinweise darauf, wie es in seinem Erotikzimmer aussieht! Der Bares für Rares-Händler hat in der Sendung bereits das ein oder andere Mal von seiner außergewöhnlichen Räumlichkeit erzählt. Mit genaueren Details hielt er sich bislang zwar zurück – mit der vergangenen Folge dürften die Zuschauer aber einen besseren Eindruck davon haben: Waldi hat für sein Erotikzimmer zwei skurrile Schaufensterfiguren gekauft.

Der Münchner Dennis Voßkamp kam in die Trödel-Show, um die zwei nackten Puppen aus den 80ern loszuwerden. Der Experte Sven Deutschmanek (45) schätzte deren Wert auf 300 bis 400 Euro. Im Händlerraum startete Waldi – wie so oft – mit einem Gebot von 80 Euro pro Figur. Doch auch Jan Čížek und Thorsden Schlößner (60) zeigten Interesse an den außergewöhnlichen Objekten und trieben den Preis in die Höhe. Aber Waldi ließ nicht locker. "Der Waldi hat sich so verliebt. Das ist unfassbar", betonte Jan, der sich schließlich gegen den gebürtigen Prümer geschlagen geben musste. Für 410 Euro gingen die verrückten Schaufensterpuppen an Waldi. "Ich sehe die jetzt schon in meinem Erotikzimmer stehen", freute sich der 55-Jährige.

Darüber hinaus durften die Zuschauer schon vor wenigen Tagen auf dem offiziellen "Bares für Rares"-Instagram-Account einen Mini-Einlick in Waldis Erotikzimmer erhaschen. Der Raum befindet sich am Ende eines Ganges in seinem Antiquitätengeschäft. "Wenn euch das zu heftig ist, macht es unscharf", erklärte der Kunsthändler den Kameraleuten. Da dies offenbar zutraf, lässt sich gerade einmal der Grundriss des sogenannten "Sündenpfuhls" erahnen.

Anzeige

ZDF und Frank W. Hempel. "Bares für Rares"-Händler und Horst Lichter

Anzeige

Instagram / waldi_baresfuerrares Horst Lichter und Walter Lehnertz, 2018

Anzeige

Instagram / waldi_baresfuerrares Walter Lehnertz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Bares für Rares"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de