"Ekelhaftes Stück": Sandra Sicora schießt gegen Paco Herb

Bei The 50 ist es wieder zu einem Eklat gekommen – und die einstige Kandidatin Sandra Sicora (32) hat sich daraufhin in ihrer Instagram-Story heftig über Paco Herb ausgelassen. In einem kurzen Clip, den sie mit ihren Followern teilte, beschimpfte sie den Social-Media-Star: "Boah, ist er ein ekelhaftes Stück. Ich muss mich so aufregen, was ich eigentlich nicht mehr wollte." Im Zentrum ihres Ärgers stand Pacos Verhalten während eines Votings in der Show. Dieses bewertete Sandra als manipulierend und respektlos: "Wie kann man so manipulieren, dass jemand sogar weint, weil man nicht das wählen kann, was man will. Bah – Schmutz."

Doch was genau hat Paco in der Sendung verbrochen, das Sandra derart auf die Palme brachte? Der Anlass für Sandras Wut ist eine Szene, die zeigt, wie Gina-Lisa Lohfink (38) sichtlich überfordert und emotional auf die Einflussnahme von Paco reagiert. Eigentlich wollte die GNTM-Berühmtheit beim Voting für ihre Freunde Kader Loth (52) und Ismet Atli (54) stimmen. Der Gewinner der ersten Staffel des Formats schaffte es aber, sie dazu zu bringen, Personen aus seiner Allianz zu wählen.

Dass Sandra so empfindlich auf Pacos Verhalten reagierte, kommt nicht von ungefähr. Die Ex von Tommy Pedroni (30) wurde in der Show nämlich selbst Zielscheibe der Manipulationsspielchen des Blondschopfes. So setzte er seine Mitstreiter in Folge zwei so sehr unter Druck, dass die 32-Jährige die Villa frühzeitig verlassen musste. Schon nach Ausstrahlung dieser Szene wetterte sie gegen Paco auf Instagram: "Ich finde es absolut erschreckend, wie ein Paco es schafft, die anderen zu manipulieren und zu drohen: 'Wenn du Sandra wählst, wähle ich dich beim nächsten Mal raus.'"

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Realitystar

