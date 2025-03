Sandra Sicora äußert sich zum "The 50"-Eklat mit Paco Herb

In der ersten The 50-Folge macht sich Paco Herb mit seinem Verhalten keine Freunde: Der ehemalige Soldat setzte seine Mitstreiter beim Voting stark unter Druck und schaffte es so, dass unter anderem Sandra Sicora (32) die Villa frühzeitig verlassen musste. Auf Instagram äußert sich die Influencerin jetzt dazu. "Ich finde es absolut erschreckend, wie ein Paco es schafft, die anderen zu manipulieren und zu drohen: 'Wenn du Sandra wählst, wähle ich dich beim nächsten Mal raus'", regt sie sich in einer Story auf und wettert: "Wer denkt er, wer er ist?"

Weiter verrät Sandra, dass ihrer Meinung nach das erste Spiel, bei dem sie ausschied, nicht fair ablief. "Wir hatten Gegenwind und standen voll in der Sonne." Zusätzlich habe nicht jedes Teammitglied Vollgas gegeben. "Eine Georgina verkackt zum zweiten Mal das Spiel und wird dann von den anderen wieder reingewählt?! So ein Schwachsinn", macht die Ex-Partnerin von Tommy Pedroni (29) ihrem Ärger Luft.

Neben Sandra mussten noch sieben weitere Promis ihre Koffer packen und die Villa verlassen: Für Oliver Sanne (38), Patrick Romer (29), Jürgen Milski (61), Ryan Wöhrl, Xander Stephinger, Nikola Glumac (29) und Paulina Ljubas (28) war das Spiel auch nach der ersten Folge vorbei. Letztere äußerte sich ebenfalls in ihrer Instagram-Story und schimpfte gegen das Voting: "Diese Staffel ist frei nach dem Motto: 'Die Schlechten in den Spielen mitziehen.' Finde ich voll schade."

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, März 2025

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Realitystar

