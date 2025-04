Anna Heiser spricht offen über anstrengende Einzeltherapie

Anna Heiser (34) gibt ihren Instagram-Followern einen ehrlichen Einblick in ihre Therapie. "Ich war heute bei der zweiten Sitzung meiner Einzeltherapie und ich fühle mich danach immer so gerädert, als ob mich eine Walze überrollt hätte", erklärt sie ehrlich und ergänzt: "Man muss einfach diesen ganzen Output und Input, also das, was man als Information rausgibt und zurückbekommt, erst einmal verarbeiten und ich habe immer das Gefühl, dass nach der Therapie immer so die Puzzlestücke zusammenkommen und alles anfängt, Sinn zu ergeben." Der Tag danach sei für sie immer ein bisschen anstrengend – doch sie wisse, dass ihr die Therapie im Großen und Ganzen guttue.

In einem Post hatte Anna zuvor zugegeben, dass sie aufgrund von Panikattacken professionelle Hilfe in Anspruch nimmt. "Aufgrund meiner Vergangenheit habe ich immer wieder mit Panikattacken zu kämpfen. Und ich habe für mich und meine Familie entschieden: Ich möchte nicht mehr in Angst leben", erklärte sie emotional auf Instagram. Den genauen Grund für die Panikattacken verriet sie allerdings nicht.

Doch Anna besucht nicht nur eine Einzeltherapie, sondern sucht auch zusammen mit ihrem Mann Gerald einen Paartherapeuten auf. Auf Instagram gibt die TV-Bekanntheit einige Einblicke in die Fortschritte, die sie seitdem gemeinsam gemacht haben. "Es fühlt sich an, als würden wir endlich in die richtige Richtung gehen", erklärte sie Anfang Januar. Dennoch seien die Eheprobleme noch nicht aus der Welt geschafft: "Ich wünschte, ich könnte sagen, wir hätten es geschafft und bräuchten keine weitere [Sitzung], aber das wäre nicht wahr."

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

