Anne Wünsche und ihr Karim gucken sich neue Wohnungen an

Seit sechs Jahren gehen Anne Wünsche (33) und Karim El Kammouchi (36) gemeinsam durchs Leben – und jetzt wollen sie endlich einen weiteren großen Meilenstein hinter sich bringen. Wie die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Bekanntheit in ihrer Instagram-Story schildert, sehen die beiden sich aktuell nach einer neuen Bleibe um. "Heute gucken wir uns gemeinsam die Wohnung an. Letzte Woche hatte ich sie schon alleine besichtigt und er findet sie gar nicht so schlecht", erklärt die Influencerin und fügt hinzu: "Mal gucken, ob wir demnächst umziehen oder ob wir uns dagegen entscheiden."

Obwohl sie aktuell schon zusammenwohnen, wäre der Umzug in die neue Unterkunft trotzdem etwas ganz Besonderes. "Er ist damals nämlich nur von einer Wohnung in meine zugezogen, das war in unserer Trennungsphase. Das heißt, wenn wir diese neue Wohnung nehmen würden, wäre das unsere erste gemeinsame, richtige Wohnung, die wir gemeinsam besichtigt haben und gemeinsam ausgesucht haben", erzählt sie weiter in ihrer Story. Damit dürften auch die letzten Trennungsgerüchte vom Tisch sein – weil sie Karim so selten auf ihren sozialen Plattformen präsentiert, vermuteten nämlich einige Fans, dass es zwischen den beiden schon wieder aus sei.

Nach der Besichtigung meldet sich Anne erneut bei ihren Fans – kann aber kein großes Update geben. Sie werden auf jeden Fall noch diese Woche entscheiden, ob sie wirklich umziehen wollen, aber vorher müssen die beiden noch einmal in Ruhe darüber reden. Dabei steht bestimmt auch die Frage im Raum, wie lange die beiden und ihre drei Sprösslinge noch in Deutschland bleiben wollen. Vor einigen Wochen sagte Anne nämlich noch, dass sie sich eventuell auch einen Umzug nach Dubai vorstellen könne. "Aber nicht auf Dauer – nur für ein bis zwei Jahre und dann wieder woanders hin", sinnierte sie damals.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi im Januar 2024

