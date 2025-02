Das hält Anne Wünsche von einer Auswanderung nach Dubai

Dubai wird als Standort für Influencer immer attraktiver. Kim Virginia Hartung (29), Anna-Maria Ferchichi (43) und Sarah Harrison (33) sind nur ein paar der deutschen Expats in dem umstrittenen Wüstenstaat. Auch Anne Wünsche (33) könnte sich einen Umzug nach Dubai vorstellen. Als sie auf Instagram dazu gefragt wird, erklärt sie: "Ja, aber nicht auf Dauer – nur für ein bis zwei Jahre und dann wieder woanders hin." An dem arabischen Emirat gefalle ihr vor allem eine Sache. "Hier wird man häufig als hochnäsig oder arrogant dargestellt, wenn man Erfolg hat. [...] In Dubai dagegen werden einem keine Träume ausgeredet, sondern sie werden bestärkt", macht die Influencerin deutlich.

Anders als bei anderen Social-Media-Stars behauptet das Erotikmodel, dass es ihm nicht um die Steuererleichterung gehe. In den vergangenen Jahren hat sich die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin einige Standbeine aufgebaut. Aus diesem Grund sei es nicht einfach, nach Dubai auszuwandern, da sie für ihre beiden GmbHs eine Wegzugsteuer zahlen müsste.

Einen großen Teil ihres Erfolgs hat Anne der Plattform OnlyFans zu verdanken. Im Dezember 2023 zeigte sie ihren Fans im Netz, wie viel Geld sie dort verdient hatte. Damals postete sie einen Screenshot, auf dem Bruttoeinnahmen von 1.315.891,59 US-Dollar zu sehen waren – umgerechnet sind das etwa 1.183.600 Euro. "Ich will euch damit motivieren, an euch zu glauben", schrieb die TV-Bekanntheit dazu.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Kindern auf Mallorca

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Februar 2025

