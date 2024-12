Comeback: "Malcolm mittendrin" kommt als Miniserie zurück

Disney+ bringt die Kult-Serie Malcolm mittendrin als vierteilige Miniserie zurück. Das berichtet nun TV Line Fans können sich auf ein nostalgisches Wiedersehen mit der Originalbesetzung freuen: Frankie Muniz (39) als Malcolm, Jane Kaczmarek (68) als Lois und Bryan Cranston (68) als Hal sind wieder dabei. Das chaotische Familienleben der Wilkersons wird erneut mit Humor, Herz und vielen Streichen zum Leben erweckt. Die neuen Folgen sollen bald auf der Streaming-Plattform verfügbar sein.

Ayo Davis, Präsidentin von Disney Branded Television, zeigte sich begeistert über das Comeback der beliebten Serie: "Die neuen Episoden werden all die Lacher, Streiche und das Chaos enthalten, die die Fans so geliebt haben – und ein paar Überraschungen", sagte Ayo. Sie betonte, wie "Malcolm mittendrin" das Wesen des Familienlebens mit Humor und Herz einfange und Zuschauer jeden Alters begeistere. Karey Burke, Präsidentin von 20th Television, äußerte sich: "Als [Fernsehproduzent] Linwood Boomer vorschlug, die liebste dysfunktionale Familie aller Fans zurückzubringen, konnten wir uns keine ikonischere und einflussreichere Serie vorstellen, die es wert ist, erneut besucht zu werden."

Die Serie, die ursprünglich von Linwood Boomer geschaffen wurde, lief von 2000 bis 2006 über sieben Staffeln und prägte eine ganze Generation. Neben Frankie, Jane und Bryan gehörten auch Christopher Masterson (44) als Francis, Justin Berfield (38) als Reese und Erik Per Sullivan (33) als Dewey zur Wilkerson-Familie. Ob sie jedoch auch für die Miniserie zurückkehren, bleibt noch offen. Die Rückkehr zur chaotischen Familie wird nicht nur die Fans erfreuen, sondern bietet den Schauspielern die Gelegenheit, erneut in ihre Lieblingsrollen zu schlüpfen und an frühere Erfolge anzuknüpfen.

Getty Images Frankie Muniz, Schauspieler

VISUAL/ActionPress Cast von "Malcolm mittendrin"

