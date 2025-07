Ludacris verspricht: "Fast & Furious" endet mit einem Knall

Ludacris (47), der mit bürgerlichem Namen Christopher Bridges heißt, hat spannende Neuigkeiten für Fans der Fast & Furious-Reihe. Der Rapper und Schauspieler verriet auf der Waymo x Uber-Veranstaltung exklusiv gegenüber People Magazine, dass der nächste Teil der Action-Saga etwas ganz Besonderes wird. "Es wird unser 25-jähriges Jubiläum sein, und das wird etwas ziemlich Großes", erklärte Ludacris. Seit seinem Debüt als Tej Parker in "2 Fast 2 Furious" im Jahr 2003 ist er ein fester Bestandteil des Franchise – und im Sommer 2026 soll nun der finale Film erscheinen.

Die Gerüchteküche brodelt: Nach dem offenen Ende von "Fast X" im Mai 2023, das weltweit über 704 Millionen Dollar (etwa 600 Millionen Euro) einspielte, hoffen Fans auf ein spektakuläres Finale. Laut Vin Diesel (57), der die Hauptfigur Dom Toretto spielt, wird der kommende Streifen nicht nur ein Abschluss sein, sondern auch eine "Feier der unglaublichen Familie, die wir aufgebaut haben". Doch Ludacris sorgt weiterhin für Spannung. "Man weiß nie, ob es wirklich das Ende ist", sagte er bereits 2024. Neben Diesel sind auch Stars wie Michelle Rodriguez (46), Jordana Brewster (45) und Tyrese Gibson (46) wieder mit dabei, während Dwayne Johnson (53) nach seinem zuvor verkündeten Ausstieg kürzlich sein Comeback bestätigt hat.

Für Ludacris ist der Erfolg der Filmreihe eng mit seiner eigenen Karriere verknüpft. Als Musiker feierte er zwar schon vor seinem Einstieg beachtliche Erfolge, doch die Rolle in "Fast & Furious" katapultierte ihn in eine ganz neue Liga. Privat gibt sich der 47-Jährige eher zurückhaltend, betonte in Interviews jedoch immer wieder die Bedeutung von Zusammenhalt und Loyalität – Werte, die auch die Filmreihe prägen. Der kommende Film verspricht also nicht nur Action, sondern dürfte für viele auch ein emotionaler Abschied werden.

Getty Images Ludacris, Rapper, 2023

Getty Images Tyrese Gibson, Vin Diesel und Ludacris bei der "The Fate Of The Furious"-Premiere

Getty Images Ludacris bei der Verleihung seines Sterns auf dem Walk auf Fame, Mai 2023