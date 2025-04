Wilson Gonzalez Ochsenknecht schwärmt von Dreh für "Späti"

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) lässt hinter die Kulissen seiner neuen Serie "Späti" blicken. Der Schauspieler, der auch als Creative Producer der Sitcom fungiert, schwärmte im Gespräch mit Quotenmeter von den Dreharbeiten. "Das Team war großartig, und die Chemie zwischen uns hat von Anfang an gepasst", erklärte er und hob besonders die Zusammenarbeit mit Schauspielerin Gülseren Erkut hervor, die mit ihrer Energie die Szenen zum Leben erweckt habe. Auch die vielen improvisierten Momente am Set hätten die Arbeit besonders gemacht und viele "lustige Momente" kreiert: "Das hat dem Ganzen eine besondere Leichtigkeit gegeben."

Im Gespräch verriet Wilson zudem, wie sehr ihn der Humor der Show und die Möglichkeit zur Improvisation reizten: "Humor lebt von Timing und Spontaneität – und genau das konnte ich in dieser Rolle voll ausleben." Für den Schauspieler bedeutet diese Arbeit jedoch weit mehr als nur Unterhaltung, da die Serie mit ihrem modernen Ansatz auch eine Hommage an das Leben in der Großstadt sei. Neben komischen Szenen und absurden Wendungen dürfen sich die Zuschauer auf prominente Gastauftritte freuen – von Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (35) über Schauspieler Maximilian Mundt bis hin zu Rapper Ski Aggu (27).

Bereits in der Vergangenheit hatte Wilson betont, dass die Idee für "Späti" aus persönlichen Erlebnissen in Berliner Spätis entstanden sei und die Serie damit auch ein Stück seiner eigenen Geschichte erzähle. Im Interview mit dem ZDF beschrieb Wilson, wie prägend der Umzug nach Berlin in seiner Jugend gewesen sei. Die Serie ist somit laut ihm eine Art Liebeserklärung an die deutsche Hauptstadt: "Berlin hat diese einzigartige Energie, dieses Unfertige, das ständig im Wandel ist. Es ist ein Ort, an dem jeder willkommen ist, und genau das wollten wir zeigen."

ZDF/Norman Keutgen Bill Kaulitz in der Serie "Späti"

ZDF/Max Rauer Wilson Gonzalez Ochsenknecht als Fred in "Späti"

