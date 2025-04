Claudia Schiffers Tochter Clementine raubt den Fans den Atem

Clementine Vaughn (20), die älteste Tochter von Claudia Schiffer (54) und dem Filmproduzenten Matthew Vaughn (54), sorgt mit einer neuen Fotoreihe auf Instagram für Aufsehen. Die Influencerin postete am Wochenende einen Schnappschuss, auf dem sie in einem figurbetonten weißen Kleid in die Kamera lacht. Die langen blonden Haare fallen ihr locker über die Schultern, während sie sich ganz entspannt vor dem Spiegel in Szene setzt. In weiteren Aufnahmen gewährte sie ihren 27.600 Followern intime Einblicke in ihr luxuriöses Leben und bezauberte mit persönlichen Bildern, unter anderem von sich am Meer, wo sie verschmitzt in die Kamera lächelt.

Die Ähnlichkeit zwischen Clementine und ihrer Mutter Claudia ist unverkennbar und wird von ihren Fans begeistert kommentiert. "Dieses Lächeln!", "Du bist so hübsch" oder "Die strahlendste Blume von allen" sind nur einige der Komplimente, die in den Kommentaren auf sie warten. Doch Clementine scheint mehr zu sein als nur die "Tochter von": Mit ihrem Instagram-Profil baut sie sich ihre ganz eigene Fangemeinde auf und präsentiert sich als aufstrebende Influencerin, die Wert auf Eigenständigkeit legt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Clementine den Fans im Netz den Atem raubt: Erst Ende März postete die Blondine ein äußerst freizügiges Foto, das bei dem einen oder anderen User sicher für Schnappatmung sorgte. In einem schwarzen Badeanzug, der wenig Spielraum für Fantasie ließ, posierte die 20-Jährige vor einem Spiegel und setzte ihre Rundungen so perfekt in Szene.

Instagram / clementinevaughn Clementine Vaughn, April 2025

Instagram / clementinevaughn Clementine Vaughn, Tochter von Claudia Schiffer

