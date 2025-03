Wilson Gonzalez Ochsenknecht begrüßt Prominente im "Späti"

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) kehrt in einer brandneuen Sitcom zurück auf die Bildschirme. "Späti" heißt das Format, das ab dem 8. April 2025 abends auf ZDFneo ausgestrahlt werden wird und schon ab dem 28. März in der Mediathek verfügbar ist, wie aus der offiziellen Pressemitteilung des Senders hervorgeht. Die Idee zu der Serie stammt von Wilson selbst, der nicht nur die Hauptfigur Fred spielt, sondern auch als Creative Producer tätig war. Die Handlung dreht sich um den verpeilten jungen Mann, der in einem Berliner Späti – seinem gemütlichen Rückzugsort – plötzlich Verantwortung übernehmen muss, als der Besitzer des Ladens vorübergehend verreist. Doch Freds unberechenbares Chaos zieht schnell Gäste, Freunde und Probleme magisch an – darunter auch prominente Stammkunden.

Die Idee zur Serie stammt nicht nur aus der Feder von Wilson Gonzalez und Co-Erfinder Martin Waldmann, sondern basiert auch auf den persönlichen Erfahrungen des Schauspielers. "Auf die Idee kam ich, weil ich oft an Spätis abhing und dort so viele Geschichten passiert sind, dass man sie einfach erzählen musste. Der Späti ist ein Ort, an dem alles passiert: Träume, Abstürze, Begegnungen", verriet der Schauspieler im Interview mit dem Sender. In den acht Episoden der Serie dürfen sich die Zuschauer nicht nur auf einen hochkarätigen Cast rund um Wilson, sondern auch auf zahlreiche prominente Gastauftritte freuen. Darunter sind Tokio Hotel-Star Bill Kaulitz (35), Rapper Ski Aggu (27), Schauspieler Maximilian Mundt und Choreografin Nikeata Thompson (44).

Für Wilson ist "Späti" mehr als nur eine Serie. Es ist eine Liebeserklärung an Berlin und die unperfekte Schönheit der Stadt, wie er betont: "Berlin hat diese einzigartige Energie, dieses Unfertige, das ständig im Wandel ist. Es ist ein Ort, an dem jeder willkommen ist, und genau das wollten wir zeigen." Auch im Privatleben spielt die deutsche Hauptstadt eine große Rolle für ihn. Wilson beschrieb seinen Umzug nach Berlin als einen prägenden Moment in seiner Jugend, der den Vater einer Tochter bis heute inspiriert. Die Geschichten des Spätis spiegeln dieses Gefühl wider: Gemeinschaft, Zuflucht und unerwartete Begegnungen – alles, was das Leben im Großstadtdschungel ausmacht.

ZDF/Norman Keutgen Bill Kaulitz in der Serie "Späti"

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Februar 2025

