Darum zeigt Wilson Gonzalez seine Tochter nicht im Netz

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (34) könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein: Der Schauspieler wurde vor einigen Monaten zum ersten Mal Vater. Die Schwangerschaft seiner Partnerin hielt er dabei komplett aus der Öffentlichkeit heraus, und auch Fotos seiner Tochter gibt es im Netz keine. In Stefanie Giesingers (28) Podcast "G-Spot" plaudert er nun offen über diese Entscheidung. Dabei nimmt er auch Bezug auf seine sehr öffentliche Kindheit. "Was ich anders mache, [...] ist, meine Familie nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen oder irgendwo mitzunehmen. Ich finde heutzutage, wo ein Foto auf Millionen Webseiten landen kann, von meiner Tochter oder so... Es ist halt einfach eine andere Zeit."

Um die Privatsphäre seines Wonneproppens bestmöglich zu schützen, hat der "Die wilden Kerle"-Star offenbar strenge Regeln aufgestellt. Wie Wilson verrät, habe er die Anweisung gegeben, dass in Räumen, in denen sich seine Tochter aufhält, nicht gefilmt werden dürfe. ⁣"Jetzt, wo sie noch ein Baby ist, checkt sie es vielleicht nicht, aber spätestens mit eins geht es los, dass ein Kind sich fragt, warum so große Kameras im Zimmer sind", erklärt der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69).

Schon die Schwangerschafts-News hielt Wilson streng geheim. Im Endeffekt plauderte seine Schwester Cheyenne (24) die tollen Neuigkeiten im Interview mit RTL aus. "Es war jetzt endlich mal Zeit, dass er Papa wird. Er ist der beste Onkel und liebt meine Kinder wie seine eigenen", schwärmte sie damals. Im Juli bestätigte er dann mit dem Schnappschuss einer kleinen Hand, die seinen Daumen umschloss, die Geburt seines ersten Kindes.

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht im Juni 2024

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Schauspieler

