Nach Treffen mit Benny: Selena Gomez entfolgt ihrer BFF

Selena Gomez (32) sorgt nun erneut für Gesprächsstoff: Die Sängerin hat ihrer langjährigen Freundin Theresa Marie scheinbar die Freundschaft gekündigt – zumindest auf Instagram. Fans bemerkten am Dienstag, dass Selena ihrer besten Freundin plötzlich nicht mehr folgt, während Theresa der Sängerin weiterhin die virtuelle Treue hält. Laut DailyMail waren kurz zuvor Aufnahmen auf TikTok aufgetaucht, die Theresa beim Abendessen mit Selenas Verlobtem Benny Blanco (37) zeigen sollen. Was sich an diesem Abend genau abspielte, bleibt zunächst offen, doch die Spekulationen zu den Hintergründen dieses Treffens nehmen Fahrt auf.

Während in den sozialen Medien eifrig diskutiert wird, ob das Dinner zwischen Theresa und Benny harmloser Natur war oder doch mehr dahintersteckt, äußert sich Selena bislang nicht dazu. In Theresas letztem Post mit Selena sah noch alles nach bester Freundschaft zwischen den beiden Frauen aus, als sie gemeinsam mit Freundin Anna Collins auf einer Geburtstagsparty feierten. "Ich habe Theresa vor fünf Jahren kennengelernt. Wir haben zusammengearbeitet und wurden beste Freundinnen", schwärmte Selena vor einigen Jahren auf Instagram über sie. Auch Benny folgt Theresa laut DailyMail weiterhin, was die Gerüchteküche weiter befeuert.

In den sozialen Medien häufen sich nun die Spekulationen. Während einige Nutzer überrascht reagieren, glauben andere, den Grund zu kennen: "Warum habe ich das Gefühl, dass Selena wegen der Freundschaft zwischen Theresa und Benny verunsichert ist?", schrieb ein User. Andere sehen die Lage weniger kritisch und vermuten stattdessen einen romantischen Hintergrund – etwa im Zusammenhang mit der bevorstehenden Hochzeit von Selena und Benny. Ein Kommentar lautet laut DailyMail: "Manchmal ist etwas einfach harmlos. Wer sagt denn, dass sie nicht eine Überraschung für sie planen? Vertrauen ist gut, Kontrolle besser." Die Freundschafts- und Liebesgeschichten der Sängerin sorgen regelmäßig für Gesprächsstoff unter ihren Fans – nun bleibt abzuwarten, was tatsächlich hinter der ganzen Sache steckt.

Instagram / tmarie247 Selena Gomez mit Theresa Marie Mingus und Anna Collins im März 2025

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025

