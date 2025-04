Wilson Gonzalez enthüllt Details zur Geburt seiner Tochter

Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) hat in der Realityshow Diese Ochsenknechts erstmals Details zur Geburt seiner Tochter geteilt. Der Schauspieler war live dabei, als sein kleines Mädchen per Kaiserschnitt zur Welt kam. Im OP-Saal hatte er liebevolle Worte für seine Partnerin, die bereits für den Eingriff vorbereitet war. "Ey, du machst das super. Es ist alles gut", sagte Wilson, während er ihr beistand. Jedoch konnte er sich rückblickend gar nicht mehr so genau erinnern, ob "ihr Bauch schon offen war", als er in den OP-Bereich durfte.

Der Ablauf im OP-Saal habe ihn emotional und auch nervlich gefordert, wie Wilson schilderte. Um die Situation etwas zu entspannen, habe er sogar Witze mit den Krankenschwestern gemacht. Wilson erinnerte sich auch daran, wie der Körper seiner Freundin heftig wackelte – ein Eindruck, der ihm für immer im Gedächtnis bleiben wird. Als das Baby schließlich zur Welt kam, übernahm der TV-Star mit höchster Konzentration das Durchtrennen der Nabelschnur: "Das ging auch super gut. Ich hab’ so: ‘Zack durch'."

Seine kleine Tochter verzauberte ihn sofort, als sie wenige Augenblicke nach der Geburt zwischen ihm und seiner Partnerin lag. "Das war echt krass. Die Kleine auf einmal zu sehen war einfach super nice", schwärmte er von dem Moment. Mit einem Augenzwinkern sagte der stolze Papa, dass ihn seine kleine Tochter sofort um den Finger gewickelt habe. "Ich schaue sie mir jeden Tag an und denke: 'Das haben wir ganz gut gemacht.'" Ein süßes Bild ihrer gemeinsamen Tochter teilte er schon am 11. Juli 2024 mit seinen Fans auf Instagram. Den Namen des Babys und weitere Informationen über die Mutter hält er bisher aber privat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Februar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / willywonkaweinhaus Wilson Gonzalez Ochsenknecht und sein Baby im Juli 2024

Anzeige Anzeige