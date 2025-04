So schlecht ging es Selena Gomez nach Trennung von Justin

Selena Gomez (32) gibt zu, wie sehr sie die Trennung von Justin Bieber (31) aus der Bahn geworfen hat. In dem "Table Manners"-Podcast schildert die Sängerin, dass sie sich nach dem offiziellen Liebes-Aus im Jahr 2018 zurückgezogen und das Thema Dating abgehakt hat – eine sehr einsame Zeit für Selena. Dieses Gefühl hielt so lange an, bis sie einem Treffen mit ihrem heutigen Verlobten Benny Blanco (37) zustimmte. Dass sie plötzlich Gefühle für den Musikproduzenten entwickelte, überraschte sie damals. "Ich war seit etwa fünf Jahren allein, abgesehen von ein paar beschissenen Dates hier und da, aber ich hatte nie dieses Gefühl. Und das war mir ein bisschen peinlich", erinnert sie sich zurück.

In dem Podcast sprechen die beiden Turteltauben auch über ihren ersten Kuss. Benny beschreibt, dass Selena sehr aufgeregt gewesen sei. Er lacht: "Ihr Herz fing an, so schnell zu schlagen und sie bekam einen Ausschlag im Gesicht. Sie war so nervös." Für die Only Murders in the Building-Darstellerin sei der Kuss, vor allem in Anbetracht ihrer langen Zeit als Single, etwas ganz Besonderes gewesen. "Ich hatte schon sehr lange niemanden mehr gemocht. Manche Küsse sind also nur zum Spaß, und wenn man dann etwas hinter einem Kuss fühlt, ist es etwas ganz anderes", beschreibt sie.

Kurz vor Weihnachten 2024 haben Selena und Benny ihre Verlobung öffentlich bekannt gegeben, nachdem schon einige Monate zuvor darüber spekuliert worden war. Aktuell befindet sich das Paar also in der Planung ihres großen Tages. Wie ein Insider gegenüber Life & Style ausplauderte, kommt als Location ihr eigenes Anwesen in Beverly Hills infrage. "Sie wollen ihren Kindern eines Tages von ihrer fabelhaften Gartenhochzeit mit ihren Freunden und ihrer Familie erzählen", verriet die Quelle.

Getty Images Selena Gomez und Justin Bieber, 2011

Instagram / itsbennyblanco Benny Blanco und Selena Gomez, April 2025

