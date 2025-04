"Celebrity Big Brother"-Kollege äußert sich zu JoJo & Chris

Chris Hughes (32) und JoJo Siwa (21) sorgen auch nach ihrem gemeinsamen Einzug ins Finale von Celebrity Big Brother weiter für Schlagzeilen. Nachdem die beiden im Haus mit ihrer engen Freundschaft für Aufsehen gesorgt hatten, äußerte sich nun der Zweitplatzierte der Show, Danny Beard (32), über das Verhältnis der beiden. In einem Gespräch mit MailOnline sagte Danny, dass für sie die Faszination der Zuschauer über die besondere Bindung von Chris und JoJo nicht nachvollziehbar sei und dass die beiden sich einfach gegenseitig im Haus gebraucht hätten. Während JoJo in der Show Dritte wurde und Chris den sechsten Platz belegte, trennte sich JoJo nur wenige Stunden nach dem Finale überraschend von ihrer bisherigen Partnerin Kath Ebbs. Dennoch betonen sowohl Chris als auch JoJo immer wieder, dass sie "platonische Seelenverwandte" seien.

Neben den Spekulationen um das Verhältnis zwischen Chris und JoJo wurde auch Mitbewohnerin Ella Rae Wise zum Thema: Viele Zuschauer deuteten ihr Verhalten als eifersüchtig, was Danny allerdings zurückweist. Ihrer Meinung nach sei Ella vielmehr vorsichtig mit Chris gewesen, da sie bereits im Vorfeld vor ihm gewarnt worden sei: "Ich glaube nicht, dass sie eifersüchtig war, und ich habe rund um die Uhr mit Ella zusammengelebt. Sie ist ein sensibles Mädchen." Gleichzeitig zeigte Danny Verständnis für Ellas Empfindlichkeit und verwies auf persönliche Erfahrungen mit Mobbing, die ihrer Meinung nach auch Ellas Verhalten geprägt haben könnten. JoJo, die direkt nach der Show zurück in die USA reiste, zeigte sich bei ihrem Abschied aus Großbritannien emotional und bedankte sich in einem Instagram-Post bei ihren Fans sowie ihren Mitbewohnern aus dem Haus für die gemeinsame Zeit.

Über die plötzliche Trennung von JoJo und Kath nach dem Finale von "Celebrity Big Brother" wurde diese Woche viel berichtet, genauso wie über die intensiven Momente, die JoJo und Chris zusammen verbracht hatten. Schon während der Show wurde das auffällige Miteinander der beiden zum Auslöser für zahlreiche Spekulationen im Netz – sei es beim Tanzen, Poolbesuchen oder gemeinsamen Ausflügen nach ihrem Auszug. JoJo machte in mehreren Statements deutlich, dass die Zeit im Haus ihr geholfen habe, persönliche Grenzen zu erkennen und ihre Beziehung zu Kath neu zu hinterfragen. Chris wehrt sich weiterhin gegen Kritik an ihrer Freundschaft und betonte zuletzt: "Ich habe Freunde, die sind weit über 50 – und niemand regt sich auf." JoJos emotionale Worte nach ihrer Rückkehr in die USA machen noch einmal deutlich, wie prägend die vergangenen Wochen für sie waren.

Getty Images Der Drag-Darsteller Danny Beard besucht die 25. Annual WhatsOnStage Awards in London, Februar 2025.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: JoJo Siwa und Chris Hughes

